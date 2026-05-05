Tòa nhà 6 tầng của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển

Sau khi có con trai đầu lòng Kubi cách đây 11 năm, Phan Hiển đón Khánh Thi về sống cùng gia đình anh tại tòa nhà phố bề thế ở trung tâm TP HCM. Cơ ngơi cao 6 tầng, là nơi gia đình Phan Hiển sống tam đại đồng đường trong nhiều năm, trước khi ông bà anh chuyển ra ngoài sống ở một biệt thự khác.

Cơ ngơi nhà Phan Hiển có 6 tầng, gồm một tầng hầm để xe, tầng lửng tiếp khách, tầng 1-2 dành cho trung tâm dancesport của hai vợ chồng, tầng 3-4 để ở và tầng 5 dành cho không gian sinh hoạt chung, trong khi tầng thượng dành để trồng cây. Mỗi mặt sàn rộng khoảng 300 m2. Tòa nhà nằm trên một con phố sầm uất thuộc trung tâm TP HCM. Các dịp Tết, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển thường tổ chức lễ khai trương năm mới cho trung tâm dancesport tại đây.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển bên bà ngoại nam kiện tướng dancesport dịp khai trương năm mới 2025.

Đây cũng là nơi diễn ra lễ thành hôn theo nghi thức truyền thống của Khánh Thi - Phan Hiển cuối năm 2022. Thời điểm làm đám cưới, cặp vợ chồng đã có hai con là Kubi và Anna. Trong buổi lễ, bà ngoại của Phan Hiển cho biết suốt thời gian Khánh Thi sống cùng gia đình trước đám cưới, cô sung sướng vì luôn có nhiều người phụ giúp việc nhà cửa và chưa bao giờ phải động đến việc rửa chén, quét nhà.

Khánh Thi cũng từng nói sống cùng đại gia đình nhưng luôn cảm thấy thoải mái vì có không gian riêng tư. Vợ chồng cô và các con ở riêng một tầng của tòa nhà trong khi gia đình bố mẹ, em gái Phan Hiển ở tầng khác. Những lúc hai vợ chồng đi công tác, họ được bố mẹ hỗ trợ chăm sóc em bé.

Trung tâm dancesport được đặt ngay tại nhà nên Khánh Thi có thể tiết kiệm nhiều thời gian di chuyển. Các con của cô cũng thường xuyên cùng bố mẹ đến sàn tập từ bé, sớm được tiếp cận với khiêu vũ thể thao.

Một góc của trung tâm dancesport dùng để lưu giữ các giải thưởng vợ chồng Khánh Thi và con trai Kubi đạt được khi theo đuổi dancesport. Phan Hiển từng cho biết nhờ có sự hỗ trợ mặt bằng từ gia đình nên vợ chồng anh không quá áp lực trong việc kinh doanh, duy trì trung tâm dancesport, đặc biệt là thời gian Covid-19.

Anh còn dành phần lớn không gian của tầng 5 cho sở thích trồng kiểng lá. Anh bắt đầu đam mê này từ thời Covid-19 và duy trì đến giờ, thường xuyên bổ sung vào khu vườn các loại kiểng lá hiếm, đắt tiền.

Đây cũng là địa điểm chụp hình yêu thích của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển cũng như đại gia đình mỗi khi cả nhà tụ họp.

Tầng thượng của tòa nhà được dùng làm sân chơi. Nam kiện tướng dancesport trồng nhiều loại hoa hồng để chiều theo sở thích của bà xã cũng như tô điểm cho không gian.

Phan Hiển sinh năm 1993, xuất thân từ gia tộc giàu có nhiều đời tại TP HCM. Gia đình anh có truyền thống kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều tòa nhà ở vị trí đắc địa tại TP HCM. Thay vì nối nghiệp gia đình, anh chọn theo đuổi thể thao đỉnh cao, tự bỏ tiền túi đi rèn luyện dancesport ở nước ngoài dưới sự chỉ dẫn của bà xã Khánh Thi.

Khánh Thi sinh năm 1982, là người dạy Phan Hiển những bước nhảy đầu tiên và từng nhận xét anh là học trò xuất sắc của cô. Chuyển từ mối quan hệ cô trò sang người yêu, Khánh Thi đối diện nhiều thử thách trước khi được gia đình và khán giả đón nhận. Sau đám cưới hồi cuối năm 2022, cả hai đều thấy tình cảm vợ chồng thêm thăng hoa. Hiện tại, cặp sao có sự nghiệp thành công, hôn nhân viên mãn với ba người con: Kubi (11 tuổi), Anna (8 tuổi) và Lisa (3 tuổi).