Biệt thự 640 m2 thông thoáng với thiết kế 'trên kín dưới hở'

Công trình hai tầng kết hợp không gian ở, sân vườn và khu tiếp khách, phục vụ nhu cầu sinh hoạt lẫn gặp gỡ bạn bè tại nhà.

Căn nhà có diện tích 640 m2, nằm trên khu đất góc tại Bangkok, Thái Lan. Công trình được thiết kế cho một cặp vợ chồng yêu nghệ thuật, thường đón bạn bè và tổ chức các buổi gặp mặt tại nhà.

Mặt tiền căn nhà được tổ chức theo lớp đặc - rỗng rõ ràng, với tường bao kín phía ngoài và khoảng lùi bên trong tạo không gian đệm trước khi vào nhà. Khu để xe có mái, giúp che nắng và giảm bức xạ trực tiếp cho không gian bên dưới.

Tầng hai sử dụng hệ vỏ thép màu tối, tạo sự tương phản với nền tường bê tông thô ở tầng trệt. Các mảng đặc được sắp xếp lệch nhau, kết hợp khe hở ở giữa để lấy sáng và thông gió cho khu vực trung tâm.

Mặt bằng căn nhà được chia thành hai khối chính. Khu phòng ngủ đưa lên tầng hai, tầng trệt thiết kế mở kết nối trực tiếp với sân trong, hồ bơi, vườn, phòng gym và lối xuống hầm rượu.

Sân trong đặt giữa hai khối nhà, đóng vai trò là không gian sinh hoạt chung và nguồn lấy sáng tự nhiên.

Cách bố trí này giúp các không gian không tách rời, đồng thời tăng thông gió và tạo khoảng xanh xen giữa nhà.

Hiên dài nối sân trong với hồ bơi, tạo khu vực có thể dùng cho các bữa tiệc hoặc hoạt động ngoài trời.

Sân trong bố trí như một "lõi xanh" ở trung tâm, kết hợp cây xanh để tạo vi khí hậu ổn định. Khoảng thông tầng phía trên giúp lấy sáng tự nhiên theo phương đứng, đồng thời hỗ trợ thông gió chéo giữa các không gian xung quanh.

Phòng khách và khu ăn uống thông tầng liên kết với tầng hai, hướng tầm nhìn ra sân trong.

Vật liệu chủ đạo bên trong nhà là bê tông, tạo bề mặt trung tính làm nền cho bộ sưu tập nghệ thuật của gia chủ. Các mảng tường lớn được dành cho tranh, tượng và vật phẩm sưu tầm, giúp ngôi nhà vận hành như một không gian trưng bày.

Hệ cửa kính lớn giúp ánh sáng đi sâu vào nhà, đồng thời duy trì sự kết nối giữa nội thất và cảnh quan.

Dù chỉ có hai tầng, công trình tính đến nhu cầu sử dụng lâu dài. Thang máy được bố trí cạnh cầu thang chính, các khu vực được thiết kế đủ rộng cho xe lăn đi lại.

Khu bếp thiết kế theo dạng mở, đặt ở trung tâm mặt bằng để kết nối trực tiếp với các không gian sinh hoạt xung quanh. Đảo bếp kích thước lớn tích hợp bồn rửa và khu chuẩn bị, đồng thời đóng vai trò bàn ăn nhanh, tăng tính linh hoạt khi sử dụng.

Hầm rượu bố trí dọc hai bên tường với hệ kệ gỗ chia ô đồng đều, tối ưu diện tích lưu trữ và giúp phân loại từng chai theo khu vực riêng. Không gian sử dụng ánh sáng ấm, cường độ thấp để hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng rượu, kết hợp rèm che phía cuối phòng nhằm kiểm soát nhiệt độ và ánh sáng.

Không gian sinh hoạt tầng trên kết hợp phòng đọc và làm việc, bố trí mở hướng ra khoảng thông tầng. Hệ vách kính giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu bên trong, đồng thời giữ tầm nhìn xuyên suốt giữa các khu vực. Kệ sách âm tường cao kịch trần đặt, tận dụng chiều cao để tăng diện tích lưu trữ.

Tầng hai được bao bằng lớp tường thép đen hai lớp, vừa che nắng, giảm nhiệt cho phòng ngủ, vừa tạo hình khối nhận diện cho mặt đứng.

Ban công tầng hai sử dụng lớp vỏ thép đục lỗ bao quanh, tạo lớp đệm che nắng và giảm bức xạ trực tiếp cho không gian bên trong. Hệ vỏ kim loại cho phép gió và ánh sáng xuyên qua có kiểm soát, đồng thời giữ sự riêng tư khi nhìn từ bên ngoài.

Sơ đồ mặt bằng tầng 1 của căn nhà.

Theo Bích Phương (theo Archdaily) ([Tên nguồn])

-01/05/2026 08:05 AM (GMT+7)
