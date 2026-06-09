Tình hình giá vàng, chứng khoán thế giới sau đợt bán tháo ồ ạt

Giá vàng đi ngang, chờ tín hiệu từ Fed

Trong phiên giao dịch hôm nay (9/6), giá vàng giao ngay gần như không biến động, đứng ở mức 4.332,50 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn hai tháng ở phiên trước. Giá vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 giảm nhẹ 0,1%, còn 4.357,10 USD/ounce.

Thị trường vàng đang trong trạng thái quan sát, khi nhà đầu tư theo dõi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran, đồng thời chờ dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 5, dự kiến công bố ngày 10/6.

Căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt sau khi Israel và Iran tuyên bố ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, Tehran cảnh báo có thể nối lại hành động quân sự nếu Israel tiếp tục tấn công Hezbollah tại Lebanon.

Trong khi đó, Goldman Sachs dự báo Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm nay, chỉ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ năm 2027, do kinh tế Mỹ và thị trường lao động duy trì sức mạnh.

Giá vàng đi ngang sau đợt giảm mạnh.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 vượt 70%.

Giá bạc giao ngay giảm 0,7% xuống 67,71 USD/ounce, bạch kim giảm 0,2% còn 1.751,39 USD/ounce, trong khi palladium tăng 0,8% lên 1.213,89 USD/ounce.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 13 cent, tương đương 0,14%, lên 94,38 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 11 cent, tương đương 0,12%, lên 91,41 USD/thùng.

Giá dầu tăng nhẹ sau khi Iran và Israel để ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công, mặc dù họ đã tuyên bố ngừng hành động thù địch sau lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chứng khoán châu Á hồi phục sau đợt bán tháo

Sau phiên giảm mạnh, chứng khoán châu Á hồi phục nhẹ nhờ tâm lý bớt căng thẳng trước diễn biến tại Trung Đông và lực mua bắt đáy ở nhóm cổ phiếu công nghệ, bán dẫn.

Chỉ số chứng khoán Hàn Quốc tăng 3%, sau khi lao dốc hơn 8% trong phiên đầu tuần. Thị trường Nhật Bản phục hồi khi chỉ số Nikkei tăng 0,3%, sau mức giảm gần 4% phiên trước. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản tăng 0,9%.

Chuyên gia cảnh báo đà phục hồi vẫn mong manh. Trong phiên giao dịch gần nhất tại Mỹ, khoảng 60% số cổ phiếu thuộc S&P 500 vẫn giảm giá dù chỉ số chung tăng nhẹ.

Tại châu Âu, hợp đồng tương lai EURO STOXX 50 giảm 0,6%, DAX của Đức giảm 0,6% và FTSE của Anh giảm 0,4%.

Tại Mỹ, hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq cùng giảm 0,3% trong phiên châu Á. Nhà đầu tư đang chờ kết quả kinh doanh của Oracle, dự kiến công bố ngày 10/6.

Cổ phiếu Apple không nhận được nhiều phản ứng tích cực sau khi hãng công bố các nâng cấp trí tuệ nhân tạo cho Siri tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC).

Thị trường trái phiếu tiếp tục trong trạng thái phòng thủ sau báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ mạnh hơn dự kiến.

Chứng khoán toàn cầu vừa trải qua đợt bán tháo.

Nhà đầu tư lo ngại lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt khi giá năng lượng tăng trở lại. Dữ liệu CPI công bố trong tuần này được xem là yếu tố then chốt quyết định triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm đứng ở 4,158%, sau khi chạm mức cao nhất kể từ đầu năm 2025 là 4,201% trong phiên trước. Tại châu Âu, thị trường cũng đã phản ánh gần như đầy đủ khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tuần này, đưa lãi suất lên 2,25%.

Đồng USD tiếp tục giữ gần mức cao nhất trong gần hai tháng khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Chỉ số USD Index gần như đi ngang ở mức 100,03 điểm, sau khi đạt đỉnh hai tháng là 100,21 điểm trong phiên trước.

Tỷ giá euro đứng ở 1,1528 USD/euro, trong khi bảng Anh giao dịch quanh 1,3335 USD/bảng, đều thấp hơn so với những tuần trước. Đồng yên Nhật tiếp tục chịu áp lực khi giảm xuống 160,295 yên/USD, tiến sát ngưỡng 160 được giới đầu tư xem là ranh giới có thể khiến chính phủ Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối.

Tỷ giá nhân dân tệ giao dịch ngoài lãnh thổ (offshore yuan) ổn định ở 6,7857 NDT/USD trước khi Trung Quốc công bố số liệu thương mại tháng 5.

Tâm điểm của thị trường toàn cầu hiện là báo cáo CPI tháng 5 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 10/6.

Giới đầu tư cho rằng nếu lạm phát tiếp tục cao hơn kỳ vọng, Fed có thể phải duy trì lãi suất cao lâu hơn hoặc thậm chí tăng lãi suất thêm trong năm nay. Kịch bản này sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu, nhưng tạo áp lực đối với vàng và thị trường chứng khoán toàn cầu.