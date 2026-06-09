Vàng đã giảm gần 50 triệu đồng/lượng từ đỉnh: Cơ hội 'bắt đáy' hay chiếc bẫy mới?

Nhà đầu tư tính cắt lỗ, thị trường thiếu lực mua

Chốt phiên giao dịch ngày 8/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trong khi vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giảm còn 138,6-143,6 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước, cùng giảm 7,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và giảm 6,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

“Đà giảm của giá vàng trong nước hiện nay chủ yếu do tâm lý lo ngại giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống”, chuyên gia vàng Chu Phương nói với PV VietNamNet.

Theo bà, các kênh đầu tư hiện nay nhìn chung đều gặp khó khăn, kể cả thị trường chứng khoán cũng chưa thực sự tích cực. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà đầu tư có xu hướng tăng nắm giữ tiền mặt, khiến áp lực bán trên thị trường vàng gia tăng.

Với vàng miếng, biên độ giảm hiện lớn hơn, trong khi vàng của các thương hiệu nhỏ lẻ đã xuất hiện xu hướng giảm từ trước đó.

Giá vàng lao dốc, chuyên gia cảnh báo ranh giới giữa “bắt đáy” và “bắt dao rơi” rất mong manh. Ảnh: Nguyễn Huế

Khi giá vàng thế giới hồi phục, vàng thương hiệu lớn phục hồi theo nhưng vàng tư nhân không phục hồi tương ứng, cho thấy lực cầu trên thị trường không quá mạnh và chưa đủ tạo tâm lý FOMO cho nhà đầu tư.

“Giai đoạn trước, khi vàng thương hiệu lên tới 190 triệu đồng/lượng thì vàng tư nhân cũng lên khoảng 180 triệu đồng/lượng, thanh khoản thị trường khi đó rất sôi động”, bà nói.

Tuy nhiên, việc tiếp cận vàng thương hiệu không còn dễ dàng, trong khi nhà đầu tư cũng không hào hứng như trước. Thậm chí, còn xuất hiện trường hợp nhà đầu tư tính đến phương án cắt lỗ sau khi sử dụng đòn bẩy tài chính để giao dịch.

"Với mặt bằng lãi suất ngân hàng tương đối cao, một bộ phận nhà đầu tư đã tính đến phương án cắt lỗ để giảm áp lực tài chính", bà cho hay.

Nhà đầu tư đang nhìn thấy hiệu quả đầu tư vàng không còn hấp dẫn như trước, nhất là khi giá vàng thế giới đã xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày và áp lực bán vẫn chưa dừng lại. Trên thị trường xuất hiện lo ngại về khả năng có thêm một nhịp giảm sâu, khiến một số nhà đầu tư quyết định bán ra để chờ vùng giá thấp hơn.

Vị chuyên gia cho rằng, nếu nhà đầu tư mua vàng rồi bán cắt lỗ chỉ sau thời gian ngắn, trong khi chênh lệch giá mua - bán lên tới khoảng 5 triệu đồng/lượng thì rất khó đạt hiệu quả đầu tư trong ngắn hạn.

Không nên nâng tỷ trọng vàng quá cao

Cho rằng đầu tư vàng thời điểm này an toàn hơn trước do chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp còn khoảng 6-7 triệu đồng/lượng, bà Phương phân tích, nếu giá vàng thế giới hồi phục, vàng thương hiệu thường có tốc độ phục hồi nhanh hơn do nguồn cung hạn chế.

Vì vậy, nhà đầu tư vẫn có thể cân nhắc giải ngân thận trọng ở vùng giá hiện tại.

Tuy nhiên, bà lưu ý rủi ro trên thị trường vẫn rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh ranh giới giữa “bắt đáy” và “bắt dao rơi” là rất mong manh.

Trong bối cảnh lãi suất tiền gửi có xu hướng tăng trở lại, việc gia tăng tỷ trọng vàng quá lớn trong danh mục đầu tư là chưa phù hợp ở thời điểm này.

Do đó, nhà đầu tư nên phân bổ danh mục theo nhiều nhóm tài sản như chứng khoán, bất động sản, tiền gửi tiết kiệm và vàng để quản trị rủi ro tốt hơn. Không nên nâng tỷ trọng vàng trong danh mục quá cao. "Tỷ trọng khoảng 10-15% cho mục tiêu phòng thủ vẫn là mức phù hợp trong giai đoạn hiện tại”, bà khuyến nghị.

Dù vậy, bà vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ có nhịp hồi phục. Dữ liệu lạm phát sắp công bố của Mỹ sẽ là yếu tố quan trọng quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường vàng, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu tăng cao có thể tạo áp lực lên lạm phát.

Theo chuyên gia, đối với những người đã mua vàng ở vùng giá cao, điều quan trọng nhất lúc này là tránh tâm lý hoảng loạn. Ảnh: N.K

Nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, Fed có thể duy trì chính sách hiện tại. Nhưng nếu lạm phát tăng mạnh do giá dầu leo thang, thị trường cũng sẽ tính đến khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay. Khi đó, những tài sản không hưởng lợi trong môi trường lãi suất cao như vàng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Bà Phương kỳ vọng giá vàng sẽ giữ được vùng trên 130 triệu đồng/lượng và không giảm quá sâu.

“Nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng vàng cao nhưng không sử dụng đòn bẩy nên bình tĩnh chờ nhịp hồi phục của thị trường để giảm áp lực thua lỗ. Không ít nhà đầu tư bán ra đúng vùng đáy vì tâm lý hoảng loạn. Do đó, việc giữ bình tĩnh và bám sát kế hoạch đầu tư là rất quan trọng”, bà khuyến cáo.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), cho rằng việc giá vàng giảm mạnh trong phiên 8/6 chưa phải tín hiệu để người dân lo lắng thái quá, mà là thời điểm cần nhìn nhận thị trường một cách bình tĩnh và thận trọng hơn.

Theo ông Huy, việc giá vàng trong nước giảm mạnh hơn nhiều so với giá vàng thế giới cho thấy thị trường nội địa đang trong quá trình điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng. Điều này phản ánh nỗ lực đưa giá vàng trở về gần hơn với các yếu tố nền tảng thay vì tiếp tục bị chi phối bởi tâm lý kỳ vọng tăng giá.

Trả lời câu hỏi liệu giá vàng giảm sâu có phải cơ hội mua vào, ông Huy cho rằng điều này phụ thuộc vào mục tiêu của từng nhà đầu tư. Nếu coi vàng là tài sản tích lũy dài hạn nhằm bảo toàn giá trị tài sản, những nhịp điều chỉnh thường tạo ra cơ hội tiếp cận thị trường ở mức giá hợp lý hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến động hiện nay, việc giải ngân từng phần sẽ phù hợp hơn so với tâm lý “bắt đáy” bằng mọi giá.

“Đối với những người đã mua vàng ở vùng giá cao, điều quan trọng nhất lúc này là tránh tâm lý hoảng loạn. Nếu nguồn vốn sử dụng là vốn nhàn rỗi và mục tiêu nắm giữ là trung, dài hạn thì chưa có nhiều cơ sở để đưa ra những quyết định cực đoan”, ông Huy lưu ý.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể còn xuất hiện những nhịp điều chỉnh khi thị trường tìm kiếm mặt bằng giá cân bằng mới. Tuy nhiên, về dài hạn, vàng vẫn duy trì vai trò là tài sản phòng thủ quan trọng trước những bất ổn của kinh tế thế giới.

Ông Huy khuyến cáo nhà đầu tư không nên để toàn bộ nguồn lực tài chính tập trung vào vàng mà cần đa dạng hóa danh mục đầu tư, cân bằng giữa tài sản phòng thủ và tài sản tăng trưởng để bảo vệ giá trị tài sản một cách bền vững.