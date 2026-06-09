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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 138,800 Bán 143,800

BTMH Mua 138,800 Bán 143,800

Tỷ giá

USD Mua 26,098 Bán 26,408

EUR Mua 29,552 Bán 31,110

Giá vàng hôm nay (9/6): Diễn biến mới sau cú giảm không phanh

Sự kiện: Giá vàng

Sau một ngày giảm tới 7 triệu đồng/lượng, sáng nay (9/6), giá vàng trong nước đi ngang. Theo đó, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mốc 143,8 triệu đồng/lượng, chênh với giá vàng thế giới chỉ khoảng 5,9 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI , Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đi ngang so với chiều qua.

Giá vàng nhẫn cũng không đổi. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý có giá 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 138,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chỉ còn chênh với giá vàng thế giới khoảng 5,9 triệu đồng/lượng. Ảnh: Như Ý.

Giá vàng trong nước chỉ còn chênh với giá vàng thế giới khoảng 5,9 triệu đồng/lượng. Ảnh: Như Ý.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.332 USD/ounce, tăng 44 USD so với chiều qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,9 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng trong nước hiện chỉ còn cao hơn giá vàng thế giới 5,9 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.151 đồng/USD, tăng 1 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết 26.127 - 26.407 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do quanh mức 26.340 - 26.360 đồng/USD.

Giá vàng trong nước ngược dòng với giá vàng thế giới
Giá vàng trong nước ngược dòng với giá vàng thế giới

So với sáng qua, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 9-6, giảm tổng cộng 6,4 triệu đồng/lượng; biên độ mua vào - bán ra cũng giãn...

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Theo Ngọc Mai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/06/2026 10:06 AM (GMT+7)
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