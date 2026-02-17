Tiêu tiền thế nào để hạnh phúc

Một số nghiên cứu cho rằng thu nhập có tác dụng mang lại hạnh phúc ở một mức độ nào đó. Nhưng nghiên cứu cuộc sống con người trong hơn 80 năm của ĐH Harvard cho thấy các mối quan hệ cá nhân mới là chìa khóa thực sự cho hạnh phúc viên mãn.

Theo tiến sĩ Jordan Grumet ở Đại học Michigan và Đại học Northwestern (Mỹ), cách tiêu tiền khôn ngoan nhất để mang lại hạnh phúc thực sự là chi cho ba mục tiêu: cho vật chất, cho trải nghiệm, cho việc trở thành phiên bản toàn diện hơn của chính mình.

Chi tiền cho vật chất

Việc chi tiêu cho đồ đạc phức tạp hơn chúng ta tưởng. Một mặt, chi cho những nhu cầu cơ bản như thức ăn, chỗ ở, an toàn thường không mang lại niềm vui nổi bật nhưng thiếu chúng lại là nguyên nhân dẫn đến bất hạnh.

Ngược lại, ham muốn vật chất như xe sang, nhà đẹp, đồ dùng mới nhất tưởng sẽ mang lại hạnh phúc nhưng thực tế ngược lại.

Nghiên cứu về kinh tế học thần kinh cho thấy việc mua sắm vật chất chỉ mang lại cho chúng ta một đợt dopamine (hormone gây phấn khích, vui vẻ) ngắn hạn. Ngay sau đó, chúng ta lại trở về trạng thái ban đầu. Các nhà tâm lý học gọi đây là sự thích nghi khoái lạc, guồng quay của vật chất dạng này khiến chúng ta cứ chạy mãi nhưng chẳng bao giờ thực sự đến đích.

Chi tiền cho trải nghiệm

Năm 2020, nhà nghiên cứu Amit Kumar và các đồng nghiệp phát hiện ra, việc chi tiêu cho những trải nghiệm như kỳ nghỉ hay buổi hòa nhạc luôn mang lại hạnh phúc lớn hơn mua sắm. Đặc biệt, lợi ích này còn kéo dài qua cả sự mong đợi. Trải nghiệm cũng nuôi dưỡng những câu chuyện, bản sắc và các mối quan hệ xã hội, những thứ sẽ tiếp tục mang lại lợi ích lâu dài sau khi khoảnh khắc vui sướng đó đã qua.

Tuy nhiên, có một thực tế khác cũng cần lưu ý. Một chuyến du lịch xa xỉ có thể mang lại cảm giác tuyệt vời nhưng lặp lại 10 lần một năm thì hiệu quả sẽ phai nhạt. Trải nghiệm, giống như đồ vật, sẽ mất đi sức hút khi bị tiêu tốn mà không có sự cân bằng hoặc ý định sâu sắc hơn.

Chi tiền để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Khi bạn hướng nguồn lực vào việc trở thành một phiên bản trọn vẹn hơn, có chủ đích hơn của chính mình, bạn không chỉ đang theo đuổi niềm vui mà còn đang đầu tư vào sự phát triển cá nhân.

Nếu bạn yêu thích viết lách, bạn có thể đầu tư học một lớp trau dồi khả năng viết. Nếu bạn thích phiêu lưu, có lẽ nên cho mình một chuyến đi đến vùng đất mới. Khi chi tiêu nuôi dưỡng mục đích và đam mê, nó sẽ tự nhiên thu hút người khác đến với bạn. Nghiên cứu của Harvard đã cho thấy, chính những kết nối giữa người với người đó mới tạo nên nền tảng của hạnh phúc.

Trên thực tế, trở thành người thành công không đòi hỏi quá nhiều tiền. Bạn có thể chi trả rất nhiều tiền cho các chương trình cao siêu hoặc các chuyến đi đắt đỏ nhưng bạn không nhất thiết phải làm vậy. Sự phát triển thường bắt đầu từ những bước nhỏ, không tốn kém. Một đôi giày chạy bộ và một con đường mòn mới, một lớp học cộng đồng khơi dậy tài năng tiềm ẩn có thể là các bước ban đầu.

Nói cách khác, những khoản đầu tư có ý nghĩa nhất vào bản thân bạn thường ít tốn kém hơn bạn tưởng.