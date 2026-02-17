Mâm cỗ cúng Tết đắt khách đặt hàng dịp đầu năm 2026

Những ngày Tết 2026, ghi nhận tại thị trường online xuất hiện hàng loạt các bài rao bán mâm cỗ cúng Tết Nguyên đán có giá từ vài trăm nghìn đồng tới vài triệu đồng với đầy đủ các món ăn ngon, hấp dẫn và bắt mắt.

Cụ thể, một thực đơn điển hình mâm cỗ chay cấp đông có mức giá rẻ nhất chỉ 250.000 đồng có 6 món gồm nem sen, giò nấm, canh măng, ba chỉ chay, tảo kho chuối và tảo xoắn sơ chế. Mâm cỗ chay 8 món có giá từ 450.000 đồng bao gồm canh măng, nem sen, nấm hầu thủ, bánh rán, chả rong biển, bánh bao chay, chả quế, giò nấm.

Các mâm cỗ Tết được lên thực đơn kèm giá đầy đủ để khách hàng có thể thoải mái lựa chọn.

Theo giới thiệu từ các cơ sở làm cỗ, những món ăn này sẽ được đóng gói, hút chân không và cấp đông, người mua chỉ việc hâm nóng lại khi sử dụng. Trong khi đó, các mâm cỗ thông thường được làm từ đầy đủ các nguyên liệu rau thịt sẽ có giá từ 800.000 đồng cho tới 1,5 triệu đồng.

Cụ thể, một đơn vị rao bán mâm cỗ có tên gọi "hạnh phúc" với giá 830.000 đồng bao gồm gà nướng mật ong, nem rán truyền thống, bê xào xả ớt, tôm chiên, canh măng mọc, cải chíp luộc chấm xì dầu, miến xào thập cẩm, nộm ngũ sắc bò khô, cơm tám...

Mâm cỗ "cát tường" có giá hơn 1,4 triệu đồng 7 món gồm: Gà ri nướng dân tộc, tôm chiên kiểu Thái, bà lúc lắc và khoai tây, cá lăng om chuối đậu và bún, củ quả luộc chấm kho quẹt, bánh chưng, cơm tám.

Để có một mâm cỗ cúng ưng ý, khách hàng sẽ lựa chọn thực đơn và gửi yêu cầu cho những cơ sở nấu cỗ chuẩn bị sẵn, sau đó giao tận nơi.

Chị Trần Thị Hà (chủ cơ sở kinh doanh mâm cơm trọn gói tại Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, tùy vào nhu cầu của khách hàng, các đơn vị nấu cỗ sẽ lên thực đơn và tư vấn sao cho phù hợp. Những mâm cỗ trọn gói với ưu điểm các món ăn được chế biến tỉ mỉ, đầy đủ hương vị truyền thống. Các món ăn và mâm cỗ cũng được trình bày đẹp mắt, sang trọng. Quan trọng hơn cả, người mua chỉ việc ngồi nhà sẽ được vận chuyển miễn phí đến tận nơi.

"Những năm gần đây, dịch vụ đặt cỗ trong những ngày lễ, Tết ngày càng phổ biến. Do không có thời gian chuẩn bị nên nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra để đặt cỗ, miễn sao có một mâm cơm tươm tất, bắt mắt để thắp hương, dâng lên gia tiên. Dịp Tết 2026 dịch vụ bán mâm cỗ trọn gói được rất nhiều người lựa chọn vì tính tiện lợi, các món ăn trong mâm cỗ cũng nhận được nhiều phản ánh tích cực từ khách hàng.

Tùy vào điều kiện của mỗi gia đình có thể dâng mâm cũng Tết lên gia tiên sao cho phù hợp, cốt là tấm lòng thành.

Theo chị Hà, mặc dù thời điểm này, dịch vụ mâm cỗ Tết đặt sẵn đang "hot", nhưng để có thể hoạt động được cần phải có đủ nhân công, người thạo công việc nấu ăn và trình bày. Các mâm cỗ phải đảm bảo được trình bày đẹp mắt nhất, đầy đủ các món và chất lượng nhất có thể khi đến tay khách hàng. Việc giao hàng đúng giờ cho khách làm lễ cúng cũng vô cùng quan trọng, do đó, cơ sở của chị Hà thường phải bố trí người giao hàng thường trực để vận chuyển mâm cúng cho khách.

Giá mỗi con gà cúng Tết có giá khoảng 450.000 đồng, thậm chí có nơi bán tới hơn 1 triệu đồng/con.

Chị Thanh Thúy (Từ Liên, Hà Nội) cho biết, do ngày Tết bận rộn nên vài năm gần đây chị luôn lựa chọn dịch vụ đặt mâm cỗ trọn gói các dịp lễ cũng đặc biệt bởi sự tiện lợi của nó.

"Ngày Tết ai cũng bận rộn, gia đình tôi có con nhỏ, gia đình nội ngoại hai bên lại ở xa nên gần như thời gian để nấu nướng sẽ không có. Thật may là mấy năm trở lại đây, dịch vụ đặt cỗ ngày càng phổ biến, chỉ cần bỏ ra từ vài trăm đến hơn 1 triệu đồng là đã có một mâm cỗ đầy đủ các món để làm lễ. Tôi thấy việc đặt hàng ngày nay rất dễ, sau khi mình chốt các món ăn, đơn vị sẽ chế biến, giao hàng tận nơi và rất đúng ngày, giờ. Chất lượng mâm cỗ ngày càng được cải thiện, món ăn được bày biện đầy đặn, gia đình tôi rất ưng ý".