Ngày Tết, trái thanh long ở Đồng Tháp tăng giá bất thường

Ngày hôm nay (mùng 1 Tết), nhiều nhà kho tại các xã Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc, Mỹ Tịnh An của tỉnh Đồng Tháp khai trương mua trái thanh long của nhà vườn với giá từ 15-20 nghìn đồng/kg(tùy chất lượng). So với ngày trước Tết cổ truyền mỗi kg giá tăng gần 10 nghìn đồng/kg. Với mức giá này, nhà vườn có lãi trên 5 nghìn đồng/kg.

Ngày Tết trái thanh long bất ngờ tăng giá nhà vườn phấn khởi

Theo các thương lái thu mua trái thanh long, trái cây này đang còn tăng lên do xuất khẩu đầu năm hút hàng; trong khi đó diện tích cây thanh long có trái đến giai đoạn thu hoạch thấp dẫn đến “cầu vượt cung”.

Hiện nay, cùng với việc vui Xuân đón Tết cổ truyền, nhà vườn tỉnh Tiền Giang vẫn dành thời gian chăm sóc vườn thanh long để cây cho năng suất cao, bán được giá.

Khoảng 1 tháng nữa nhiều diện tích cây thanh long bước vào mùa thu hoạch rộ

Tỉnh Đồng Tháp có diện tích trồng thanh long thương phẩm lớn nhất vùng ĐBSCL với gần 10.000 ha, tập trung nhiều ở các xã thuộc tỉnh Tiền Giang (cũ) như: Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc, An Thạnh Thủy, Mỹ Tịnh An, Đồng Sơn. Hiện nay, là vụ nghịch tuy vào mùa khô hạn nhưng cây thanh long phát triển rất tốt, nguồn nước ngọt trong kênh thủy lợi còn ở mức cao và được cấp bổ thường xuyên đảm bảo cho vườn cây này.