Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn, nhẫn cưới có khác nhau? Nên mua loại nào?

Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới không hoàn toàn giống nhau. Chúng khác nhau về nguồn gốc lịch sử, thời điểm sử dụng và ý nghĩa biểu trưng,...

Nguồn gốc, ý nghĩa của nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới

Nhẫn cầu hôn (Proposal Ring)

Nhẫn cầu hôn (proposal ring) xuất hiện từ văn hóa châu Âu – Bắc Mỹ, gắn với nghi thức một người (thường là nam giới) ngỏ lời cầu hôn chính thức với người mình yêu. Theo các tài liệu lịch sử trang sức phương Tây, chiếc nhẫn cầu hôn đầu tiên được ghi nhận vào năm 1477, khi Đại công tước Maximilian của Áo tặng nhẫn kim cương cho Mary of Burgundy để cầu hôn. Từ đó, nhẫn cầu hôn dần trở thành biểu tượng của lời hứa hôn nhân.

Ý nghĩa cốt lõi của nhẫn cầu hôn: Thể hiện lời đề nghị kết hôn; Mang tính cá nhân, cảm xúc và chỉ xuất hiện tại thời khắc cầu hôn.

Nhẫn đính hôn (Engagement Ring)

Khác với nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn (engagement ring) gắn với giai đoạn đính ước, tức là khi hai bên gia đình đã đồng thuận, mối quan hệ được công nhận công khai. Trong nhiều nền văn hóa, đính hôn là bước trung gian giữa yêu và cưới, mang tính pháp lý – xã hội nhiều hơn là cảm xúc cá nhân.

Ý nghĩa chính của nhẫn đính hôn: Khẳng định hai người đã có hôn ước; Thể hiện trách nhiệm, cam kết lâu dài; Có giá trị thông báo với xã hội.

Nhẫn cưới (Wedding Ring)

Khác với nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới được trao tặng trong lễ cưới để đánh dấu sự gắn kết giữa vợ chồng, mang biểu tượng của tình yêu và sự cam kết trọn đời. Thông thường, nhẫn cưới có thiết kế đơn giản để phù hợp với cả cô dâu và chú rể. Đa số nhẫn cưới có dạng tròn trơn, không chứa quá nhiều hoạ tiết.

Nguồn gốc nhẫn cưới bắt đầu từ văn hóa La Mã (866-1330 SCN), khi nhẫn vàng và bạc được trao trong ngày cưới để biểu tượng cho sự gắn kết. Cho tới Thế chiến II, nhẫn cưới trở thành biểu tượng hôn nhân và tình yêu, khi các binh sĩ đeo nhẫn để nhớ về người vợ ở quê nhà. Từ đó, phong tục này đã tồn tại và trở thành một phần không thể thiếu trong lễ cưới hiện đại.

Nhẫn cưới đeo ở ngón áp út tượng trưng cho sợi dây tình yêu, kết nối và chung nhịp đập trái tim của hai người. Đây cũng là bằng chứng hôn nhân, khẳng định cam kết gắn bó và trách nhiệm trong đời sống vợ chồng.

Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới có khác nhau không?

Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới thường bị nhầm lẫn nhưng thực chất có ý nghĩa và vai trò hoàn toàn khác nhau trong quá trình tiến tới hôn nhân. Nhẫn cầu hôn là món quà mà người con trai trao cho người con gái trong khoảnh khắc ngỏ lời cầu hôn, thể hiện tình yêu chân thành và lời hứa gắn bó lâu dài giữa hai người, mang tính riêng tư chỉ dành cho cặp đôi.

Ngược lại, nhẫn đính hôn được trao trong lễ đính hôn – một nghi thức quan trọng có sự tham gia của hai bên gia đình và bạn bè, đánh dấu sự cam kết chính thức của đôi bạn trẻ trước sự chứng kiến của mọi người, đồng thời khẳng định mối quan hệ chính thức và sự gắn kết giữa hai gia đình. Như vậy, nhẫn cầu hôn là biểu tượng của lời ngỏ ý và sự chuẩn bị cho hôn nhân, còn nhẫn đính hôn là dấu hiệu xác nhận đính ước, sự ràng buộc chính thức trong nghi lễ truyền thống.

Còn đối với nhẫn cưới lại mang tới sự cam kết trọn đời trong đời sống vợ chồng. Nhẫn cưới, khi được đeo vào tay, đây là biểu tượng của sự ràng buộc vĩnh viễn giữa hai con người, sự bền bỉ của tình yêu đôi lứa. Khác với nhẫn đính hôn chỉ có một chiếc và được trao ở không gian riêng tư, nhẫn cưới luôn đi theo cặp, có thiết kế đơn giản, và chỉ được trao trong ngày lễ trọng đại nhất của đời người – ngày cưới, trước sự chứng kiến của quan viên hai họ.

So sánh nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới

Nên mua nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới loại nào?

Không có quy chuẩn cụ thể nào đối với việc mua nhẫn cầu hôn nhẫn đính hôn và nhẫn cưới, bạn chỉ cần cân bằng 3 yếu tố: Tài chính – Sở thích – Độ bền. Dưới đây là các kiểu nhẫn mà được rất nhiều cặp đôi lựa chọn, vừa mang giá trị vừa có tính thẩm mỹ cao:

Chất liệu vỏ nhẫn: Vàng 14K, 18K, 24K hoặc bạch kim (cân bằng giữa độ cứng và giá trị).

Đá chủ: Đá Moissanite và CZ, kim cương nhân tạo cao cấp hoặc kim cương tự nhiên.

Kiểu dáng: Solitaire (một viên chủ); Halo (viên chủ có viền đá tấm); Pave (nhiều viên đá nhỏ được đính dọc theo đai nhẫn) hoặc Three-stone (có ba viên đá được đính trên nhẫn)…

Màu sắc: Vàng trắng (trẻ trung, dễ phối đồ) hoặc vàng hồng (lãng mạn, tôn da).

Tùy vào điện kiện, nhu cầu và sở thích, người mua có thể lựa chọn các loại nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới với chất liệu phù hợp.

Nên mua nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới hay mua cả hai?

Khi quyết định mua nhẫn cầu hôn và nhẫn cưới hay cả hai, bạn sẽ cần cân nhắc rất nhiều các yếu tố khác nhau như phong cách cá nhân, ngân sách, kế hoạch hôn nhân,.... Do đó, bạn có thể xem xét và dựa trên phân tích dưới đây để đưa ra lựa chọn chính xác nhất:

Chỉ mua nhẫn cầu hôn: Nếu bạn đang trong giai đoạn cầu hôn và chưa lên kế hoạch cụ thể cho đám cưới, nhẫn cầu hôn sẽ là món quà ấn tượng để tạo dấu ấn mạnh mẽ trong khoảnh khắc quan trọng này.

Chỉ mua nhẫn cưới: Đối với nhiều cặp đôi Việt Nam, họ thường đi thẳng đến kế hoạch kết hôn mà không trải qua giai đoạn cầu hôn. Nhẫn cưới là lựa chọn kinh tế và thiết thực hơn trong trường hợp này. Một số cặp đôi còn kết hợp nhẫn cưới với kim cương tấm để làm nhẫn cầu hôn.

Mua cả hai: Nếu bạn mong muốn có một buổi cầu hôn lãng mạn và lễ cưới trọn vẹn, việc mua cả nhẫn cầu hôn và nhẫn cưới sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Điều này cũng thể hiện sự coi trọng ý nghĩa của từng chiếc nhẫn, đặc biệt là đối với những cô gái mơ ước về một màn cầu hôn đầy bất ngờ.