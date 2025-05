Người phụ nữ giàu nhất thế giới tiêu tiền thế nào?

Alice Walton, 75 tuổi, sở hữu khối tài sản ước tính 101 tỷ USD tính đến ngày 1/4/2025, xếp thứ 15 trong danh sách của Forbes. Bà là người phụ nữ giàu nhất thế giới, vượt qua Françoise Bettencourt Meyers, người thừa kế L'Oréal, với tài sản ròng 81,6 tỷ USD, theo Forbes.

Tài sản của Walton tăng thêm 28,7 tỷ USD trong năm nay nhờ cổ phiếu Walmart tăng 40%, theo ước tính của Forbes. Dù gia đình Walton có vị thế nổi bật, cuộc sống cá nhân của họ vẫn khá kín đáo. Dưới đây là những thông tin về cách Alice Walton sử dụng tài sản, từ sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật đắt giá đến đam mê nuôi ngựa.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Trinity ở San Antonio, Texas, vào năm 1971, Walton đã tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình một thời gian ngắn, làm việc cho Walmart với vai trò là nhân viên kinh doanh quần áo trẻ em, bà chia sẻ với tờ The New Yorker.

Nhưng sự nghiệp của bà thực sự bắt đầu trong lĩnh vực tài chính, dẫn bà đến việc thành lập Llama Company, một ngân hàng đầu tư, vào năm 1988.

Bà đã kết hôn và ly hôn hai lần và không có con.

Theo hồ sơ của tờ New Yorker, Walton đã yêu nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Khi mới 10 tuổi, bà đã mua tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của mình: một bản sao bức tranh của Picasso với giá 2 đô la. Bà chia sẻ với tờ The New Yorker rằng: "Việc sưu tầm thực sự là một niềm vui và là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi khi được chiêm ngưỡng và yêu thích nghệ thuật".

Năm 2011, bà đã mở một bảo tàng trị giá 50 triệu đô la mang tên Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Kỳ Crystal Bridges ở Bentonville, Arkansas, để lưu giữ bộ sưu tập nghệ thuật tư nhân trị giá 500 triệu đô la của mình. Khi bảo tàng mở cửa, nó có số tiền tài trợ gấp bốn lần Bảo tàng Whitney nổi tiếng ở New York.

Năm 2014, nữ thừa kế Walmart đã chi 44,4 triệu đô la để mua một tác phẩm nghệ thuật của Georgia O'Keeffe. Đây là tác phẩm nghệ thuật được bán với giá đắt nhất của một nghệ sĩ nữ trong lịch sử. Walton sau đó đã trưng bày nó tại bảo tàng của bà ở Arkansas.

Vào tháng 1 năm 2016, Walton đã quyên góp 3,7 triệu cổ phiếu Walmart của riêng mình - trị giá khoảng 225 triệu đô la vào thời điểm đó - cho tổ chức phi lợi nhuận của gia đình, Walton Family Foundation, Fortune đưa tin. Năm sau, tổ chức từ thiện này đã tặng 120 triệu đô la cho Đại học Arkansas để thành lập Trường Nghệ thuật.

Bà từng ngồi trong hội đồng quản trị của quỹ cùng với bốn người khác trong gia tộc Walton. Walton cũng có tổ chức từ thiện của riêng mình, Quỹ Alice L. Walton, chuyên quyên góp cho các hoạt động từ thiện như nghệ thuật, giáo dục và y tế, theo thông tin trên trang web của quỹ.

Walton cũng đã đầu tư một phần tiền của mình vào chính trị. Theo Forbes, bà thường quyên góp cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa và PAC, mặc dù Walton đã quyên góp 353.400 đô la cho Quỹ Chiến thắng Hillary, một ủy ban gây quỹ chung hỗ trợ Clinton và các đảng viên Dân chủ khác, vào năm 2016.

Walton hoạt động tích cực trong lĩnh vực chăn nuôi ngựa ở Texas, nhưng vào năm 2015, bà cho biết bà sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Crystal Bridges.

Năm 2017, bà đã bán trang trại Millsap, Texas của mình với số tiền không được tiết lộ. Trang trại Rocking W có giá chào bán ban đầu là 19,75 triệu đô la nhưng sau đó đã giảm xuống còn 16,5 triệu đô la. Trang trại đang hoạt động này tự hào có hơn 250 mẫu Anh đồng cỏ và nhà phụ cho gia súc và ngựa.

Năm 2021, Trường Y khoa mang tên bà, Alice L. Walton, được thành lập. Trường đã nhận được chứng nhận công nhận sơ bộ từ Ủy ban liên lạc về giáo dục y khoa vào năm 2024, cho phép trường bắt đầu tuyển sinh.

"Tôi rất tự hào về công việc mà toàn bộ nhóm tại AWSOM đã hoàn thành để đạt được trạng thái công nhận sơ bộ", Walton cho biết trong một thông cáo báo chí vào thời điểm đó. "Trường Y sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo thế hệ bác sĩ tiếp theo, trang bị cho họ khả năng chăm sóc toàn diện cho con người và tạo ra tác động lâu dài đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Heartland và xa hơn nữa".

Lớp đầu tiên sẽ có 48 học sinh và bắt đầu khai giảng vào năm 2025. Ngôi trường phi lợi nhuận này sẽ miễn học phí cho năm khóa học đầu tiên.