Tiết lộ kho báu sâu dưới lòng New York chứa 507.000 thỏi vàng nặng 6.300 tấn sau cánh cửa thép 90 tấn

Kho lưu trữ vàng lớn nhất hành tinh

Kho vàng sâu dưới lòng New York chứa 507.000 thỏi vàng nặng 6.300 tấn sau cánh cửa thép 90 tấn. Ảnh Wikimedia Commons

Kho vàng của Fed New York được công nhận rộng rãi là kho dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Theo các công bố gần nhất, nơi đây chứa khoảng 507.000 thỏi vàng, với tổng khối lượng 6.331 tấn. Không có cơ sở công khai nào khác trên thế giới nắm giữ lượng vàng lớn hơn tại cùng một địa điểm.

Kho được xây dựng từ đầu thập niên 1920, cùng thời điểm khởi công trụ sở Fed New York, và được cố tình đặt sâu dưới lòng đất. Ở độ sâu 24 mét, tức thấp hơn mực nước biển khoảng 15 mét, kho nằm trực tiếp trên nền đá gốc rắn chắc của Manhattan – kết cấu duy nhất đủ sức chịu được trọng lượng khổng lồ của hàng triệu thỏi vàng. Mỗi thỏi vàng tiêu chuẩn nặng khoảng hơn 12kg.

Với giá vàng thị trường hiện dao động quanh 4.000 USD/ounce, tổng lượng vàng trong kho Fed New York được định giá xấp xỉ 850 tỷ USD - tương đương GDP hằng năm của một quốc gia cỡ trung.

Fed không sở hữu số vàng này

Một hiểu lầm phổ biến là kho vàng thuộc về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Thực tế, Fed New York không sở hữu vàng, mà chỉ đóng vai trò người giữ hộ. Số vàng này thuộc về các chủ tài khoản, bao gồm Bộ Tài chính Mỹ, các chính phủ nước ngoài, ngân hàng trung ương và các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Cá nhân, doanh nghiệp hay các tỷ phú tư nhân không được phép lưu trữ vàng tại đây.

Kho được chia thành 122 ngăn riêng biệt, mỗi ngăn dành cho một chủ sở hữu. Những khoản gửi nhỏ hơn được đặt trên các kệ được đánh số rõ ràng trong khu vực chung, nhưng vẫn được tách biệt và theo dõi chặt chẽ.

Vì sao nhiều quốc gia gửi vàng tại New York?

Ảnh minh họa: Canva

Phần lớn lượng vàng được chuyển tới đây trong và sau Thế chiến II, khi các quốc gia châu Âu tìm kiếm nơi cất giữ an toàn, xa các vùng xung đột. Mỹ, đặc biệt là New York, khi đó được xem là điểm đến lý tưởng nhờ ổn định chính trị, vị trí địa lý an toàn và hệ thống tài chính phát triển nhanh.

Lượng vàng lưu trữ đạt đỉnh vào năm 1973, ngay sau khi Mỹ chính thức chấm dứt việc chuyển đổi USD sang vàng, với hơn 12.000 tấn vàng. Dù con số này đã giảm do các quốc gia hồi hương vàng và thay đổi chiến lược dự trữ, kho vàng Fed New York vẫn vô song về quy mô.

Việc lưu trữ tập trung cũng giúp các quốc gia chuyển quyền sở hữu vàng mà không cần vận chuyển vật lý: chỉ cần chuyển các thỏi vàng từ ngăn này sang ngăn khác trong kho, với chi phí xử lý khoảng 2 USD mỗi thỏi.

Hệ thống an ninh bên trong kho vàng

Lối vào duy nhất của kho được bảo vệ bởi cánh cửa thép hình trụ khổng lồ nặng 90 tấn, đặt trong khung thép và bê tông nặng 140 tấn, tạo thành lớp niêm phong kín khí và chống nước. Khi đóng lại, các thanh thép và hệ thống khóa thời gian được kích hoạt, khiến kho không thể mở cho đến ngày làm việc tiếp theo.

Ngoài cánh cửa, toàn bộ kho được bao quanh bởi tường bê tông cốt thép dày, giám sát liên tục bằng camera và cảm biến chuyển động. Mỗi lần xử lý vàng đều phải có ba người cùng hiện diện: hai nhân viên kho và một kiểm toán nội bộ. Ngay cả những việc nhỏ như thay bóng đèn cũng phải tuân thủ quy trình này. Kho còn được bảo vệ bởi lực lượng cảnh sát vũ trang của Fed và hệ thống an ninh tổng thể của tòa nhà.

Kho dự trữ chiến lược toàn cầu

Không giống tiền giấy, mỗi thỏi vàng trong kho được coi là đơn nhất, không thể thay thế. Khi gửi vào, từng thỏi được cân, kiểm tra, ghi chép chi tiết về nơi tinh luyện, độ tinh khiết, số hiệu nung chảy và hình dạng. Khi rút vàng, chủ sở hữu sẽ nhận lại đúng những thỏi đã gửi, chứ không phải vàng tương đương. Chính mức độ chính xác và minh bạch này khiến kho vàng Fed New York tiếp tục giữ vai trò người giữ hộ vàng đáng tin cậy nhất thế giới.