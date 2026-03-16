Xung đột Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng hàng không và giá nhiên liệu, nhiều hãng bay tăng giá vé

Điều này khiến hoạt động bay quốc tế qua khu vực này tiếp tục gián đoạn và phải điều chỉnh đường bay.

Theo cập nhật của Cục Hàng không Việt Nam, vùng thông báo bay (FIR) Doha của Qatar vẫn duy trì nhiều biện pháp hạn chế. Nhiều thời điểm không phận này đóng cửa với các chuyến bay quá cảnh, trong khi các chuyến bay đến và đi sân bay Doha chỉ được khai thác với tần suất hạn chế, thông qua các hành lang bay được chỉ định và phải có sự chấp thuận trước của nhà chức trách hàng không Qatar.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cơ quan quản lý tiếp tục áp dụng các biện pháp điều tiết không lưu chặt chẽ. Một số khu vực không phận vẫn bị hạn chế hoặc đóng cửa từng phần, các chuyến bay đến và đi chỉ được khai thác theo tuyến bay và điểm bay được chỉ định.

Nhìn chung, không phận Trung Đông đến giữa tháng 3 vẫn chưa trở lại trạng thái khai thác bình thường, ảnh hưởng đến nhiều đường bay quốc tế đi qua khu vực.

Do không phận Qatar tiếp tục đóng cửa, Qatar Airways tạm đình chỉ phần lớn các chuyến bay thường lệ đến và đi từ sân bay quốc tế Hamad (Doha). Hãng chỉ khai thác một số chuyến bay hạn chế sau khi được cấp phép tạm thời cho các hành lang bay hoạt động.

Trong giai đoạn 15 đến 17-3, hãng dự kiến khai thác một số chuyến bay từ Doha đến Istanbul, Bangkok, Kuala Lumpur, đồng thời bố trí các chuyến bay từ các thành phố như Dallas, Toronto, Amsterdam, Frankfurt về Doha nhằm hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng.

Tại Việt Nam, chuyến bay QR7351 chở hơn 400 hành khách mắc kẹt đã khởi hành từ Hà Nội đi Paris rạng sáng 15-3.

Hãng Emirates cũng duy trì khai thác hạn chế sau khi một phần không phận được mở lại. Trong hai ngày 14, 15-3, hãng tiếp tục khai thác các chuyến bay giữa Dubai với TPHCM và Hà Nội, cũng như đường bay Dubai - Bangkok - Đà Nẵng, nhưng hủy cặp chuyến bay EK364/EK365 trên đường bay Dubai - TPHCM.

Etihad Airways hiện chỉ khai thác lịch bay thương mại hạn chế giữa Abu Dhabi và một số điểm đến. Tại Việt Nam, từ ngày 14 đến 20-3, hãng khôi phục các chuyến bay chở khách giữa Hà Nội và Abu Dhabi, dự kiến vận chuyển gần 3.000 hành khách trong giai đoạn này, trong khi các chuyến bay chở hàng vẫn hoạt động theo kế hoạch.

Bên cạnh tác động đến khai thác bay, thị trường nhiên liệu hàng không cũng chịu sức ép lớn. Trong giai đoạn 13 đến 15-3, giá nhiên liệu Jet A-1 tại châu Á dao động khoảng 195-200 USD mỗi thùng, ở mức cao so với giá dầu thô.

Giá dầu thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, đặc biệt liên quan hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Ngày 14-3, giá dầu Brent giao dịch quanh 101-103 USD/thùng, trong khi dầu WTI tiến sát mốc 100 USD/thùng.

Chi phí nhiên liệu tăng mạnh khiến nhiều hãng hàng không trên thế giới bắt đầu điều chỉnh giá vé. Hãng IndiGo của Ấn Độ đã áp dụng phụ thu nhiên liệu từ ngày 14-3 cho cả chuyến bay nội địa và quốc tế.

Tại Canada, các hãng hàng không cũng thông báo tăng giá vé. Air Transat đã bổ sung phụ phí nhiên liệu đối với các chuyến bay đến châu Âu, tăng thêm khoảng 25 CAD cho các chuyến bay khởi hành từ Canada và 23,5 CAD cho các chuyến bay từ châu Âu. Air Canada và WestJet cũng cho biết đang điều chỉnh giá vé do chi phí nhiên liệu tăng.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), giá nhiên liệu máy bay đã tăng mạnh trong thời gian gần đây, từ 99,4 USD/thùng lên 157,41 USD/thùng chỉ trong giai đoạn 27-2 đến 6-3, tương đương mức tăng hơn 58%.

Một số hãng hàng không khác như Cathay Pacific, Air New Zealand, Qantas Airways và Scandinavian Airlines cũng đã thông báo tăng giá vé. Thai Airways cho biết có thể tăng giá vé 10-15% để bù đắp chi phí nhiên liệu, trong bối cảnh nhu cầu bay sang châu Âu đang tăng mạnh.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình không phận khu vực Trung Đông và tác động tới hoạt động vận chuyển hàng không để kịp thời có các khuyến cáo, điều chỉnh cần thiết.