Trung Quốc âm thầm mua vàng suốt 12 tháng: Tại sao cả thế giới phải để mắt?

Theo báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, dự trữ vàng của nước này tăng từ 74,06 triệu ounce trong tháng trước lên 74,09 triệu ounce vào cuối tháng 10. Giá trị của lượng vàng này được ước tính khoảng 297,21 tỷ USD, so với 283,29 tỷ USD trước đó. Đây là tháng thứ 12 liên tiếp Bắc Kinh tăng tích trữ vàng, cho thấy một chiến lược dài hạn trong quản lý dự trữ quốc gia.

Việc tích trữ vàng được xem là một phần của chiến lược đa dạng hóa tài sản dự trữ ngoại hối, giảm phụ thuộc vào đồng USD và tăng cường an ninh tài chính quốc gia.

Giới phân tích nhận định rằng Trung Quốc đang củng cố vị thế của mình trên thị trường vàng toàn cầu, đồng thời chuẩn bị cho các biến động kinh tế và địa chính trị có thể ảnh hưởng đến giá trị dự trữ.

Hành động mua vàng của Trung Quốc tạo ra áp lực cầu lớn trên thị trường toàn cầu, góp phần ổn định hoặc nâng giá vàng trong dài hạn. Ngoài ra, động thái này cũng có thể tác động đến các quốc gia khác trong việc cân nhắc chính sách dự trữ và đầu tư vào vàng, khi Trung Quốc tiếp tục củng cố vị trí là một trong những người mua vàng lớn nhất thế giới.