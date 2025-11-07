Pháp: Xây bể bơi trong vườn nhà, bất ngờ tìm thấy kho báu trị giá 21 tỷ đồng

Người đàn ông được phép giữ lại kho báu gồm 5 vàng thỏi và các đồng xu bằng vàng. Ảnh minh họa. Nguồn: Independent.

Giới chức địa phương xác nhận người đàn ông – không được tiết lộ danh tính – đã phát hiện kho vàng vào tháng 5 năm nay. Ông lập tức báo cáo với Cơ quan Văn hóa Khu vực (DRAC) theo quy định. Thông tin chỉ mới được truyền thông Pháp đăng tải hôm 6/11.

Theo tờ Le Progrès, số vàng được đựng trong các túi nhựa, gồm 5 thỏi vàng và nhiều đồng xu vàng được chôn dưới lớp đất trong khu vườn. Sau khi kiểm tra, chính quyền xác định kho báu không có giá trị khảo cổ, nên người phát hiện được toàn quyền sở hữu.

Người phát ngôn của hội đồng thị trấn Neuville-sur-Saône cho biết, không có dấu vết nào chứng minh nguồn gốc của số vàng này. Chủ cũ của mảnh đất đã qua đời, khiến bí ẩn càng thêm khó giải đáp.

Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy những thỏi vàng này được tinh luyện hợp pháp tại một nhà máy địa phương cách đây 15–20 năm, và không liên quan đến hành vi phạm pháp.

Đây không phải là lần đầu người dân Pháp vô tình phát hiện vàng trong các công trình dân dụng.

Cách đây 4 năm, tại thị trấn Morez ở miền Đông nước Pháp, một người từng phát hiện ba hũ thủy tinh chứa vàng thỏi, tiền xu và một két sắt giấu sau tủ trong một ngôi nhà cũ. Tổng giá trị số vàng khi đó được ước tính khoảng 600.000 euro (692.000 USD). Trường hợp đó cũng gần tương tự vụ việc mới — chủ nhà cũ đã qua đời, và kho vàng được tìm thấy trong quá trình kiểm kê tài sản.