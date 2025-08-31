Thông tin mới nhất về cách thức tặng quà 100.000 đồng dịp lễ 2/9 cho người dân

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025), bên cạnh chính sách tặng quà người có công với cách mạng, với mức 500.000 đồng/người theo Quyết định số 689 của Chủ tịch nước, Đảng và Nhà nước đã quyết định tặng quà đến toàn thể công dân như một lời tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn.

Trên cơ sở Nghị quyết số 263 của Chính phủ về việc tặng quà công dân, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn quy trình, thủ tục, hình thức để công dân nhận quà tặng.

Theo đó, về đối tượng nhận quà, quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 263 nêu rõ: Công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30/8/2025. Mức quà tặng 100.000 đồng/người, bằng tiền.

Việc tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình. Chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) sẽ thay mặt nhận và chuyển lại cho các thành viên trong hộ. Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú, phần quà sẽ được trao trực tiếp cho từng công dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức: Chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên Ứng dụng định danh điện tử - VneID. Hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VneID.

Chi tiết kinh phí bổ sung cho ngân sách địa phương để tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh chụp màn hình văn bản).

UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Người dân đến địa điểm tặng quà do UBND xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà. Khi nhận quà, công dân xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định. Trường hợp nhận thay cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.

Thời gian nhận quà, bắt đầu trao quà từ ngày 30/8 và xong trước ngày 2/9. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Bộ Tài chính cho biết, đã chuyển đầy đủ kinh phí về các địa phương để thực hiện tặng quà cho công dân theo quy định. Kinh phí được bố trí trong dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2025.

Trước đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 1867 ngày 29/8 về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Quyết định nêu rõ, bổ sung có mục tiêu từ nguồn dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2025 đã được Quốc hội quyết định nhưng chưa phân bổ chi tiết cho 34 tỉnh, thành phố để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân nhân. Tổng kinh phí là hơn 10.700 tỷ đồng.