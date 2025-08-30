Ngân hàng vạch trần chiêu lừa đảo 'hướng dẫn nhận 100.000 đồng' dịp 2/9

Lợi dụng chủ trương của Chính phủ về việc tặng 100.000 đồng cho nhân dân dịp 2/9, các đối tượng lừa đảo đã giả danh công an, cán bộ Nhà nước hoặc nhân viên ngân hàng để mời gọi "hướng dẫn nhận tiền hỗ trợ" nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Ngân hàng BIDV khuyến cáo khách hàng chỉ theo dõi thông tin trên các kênh chính thống của Chính phủ và của ngân hàng; tuyệt đối không truy cập, tải ứng dụng từ đường link lạ; không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

Ngân hàng cũng lưu ý khách hàng không chuyển tiền cho người lạ, kể cả khi người đó tự xưng là công an, cán bộ Nhà nước hay nhân viên ngân hàng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần liên hệ ngay đến hotline của ngân hàng hoặc chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất, hoặc trình báo cơ quan công an gần nhất.

Cảnh báo của BIDV về tình trạng giả mạo hướng dẫn nhận an sinh xã hội.

Theo hướng dẫn của Bộ Công an trên ứng dụng VNeID, có 20 đơn vị được chọn giải ngân phần quà 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2/9 gồm: Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, LPBank, Vikki Bank, MBBank, PVCombank, HDBank, VNPT Money, Co-opBank, Shinhan Bank, TPBank, NCB, Nam A Bank, Kienlong Bank, BVBank, ACB, MSB và Sacombank.

Theo hướng dẫn của các ngân hàng, để nhận được phần quà 100.000 đồng dịp 2/9, khách hàng có tài khoản ngân hàng cần thực hiện liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID với tài khoản ngân hàng. Liên kết này cũng giúp khách hàng nhận các khoản an sinh xã hội.

Đối với khách hàng đã có tài khoản ngân hàng, cần thực hiện theo các bước sau:

Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Vào mục “An sinh xã hội”.

Chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Chọn tên ngân hàng và nhập số tài khoản để liên kết.

Đối với khách hàng đã có VNeID nhưng chưa có tài khoản ngân hàng, cần tải ứng dụng ngân hàng và chọn “Mở tài khoản/Đăng ký mobile banking”.

Các ngân hàng khuyến cáo chỉ tải ứng dụng từ kho ứng dụng App Store (đối với hệ điều hành iOS) và Google Play/CH Play (với hệ điều hành Android).