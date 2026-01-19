Tiền số chao đảo vì khủng hoảng địa chính trị

Diễn biến thị trường tiền số 24 giờ qua cho thấy, nhiều đồng tiền lớn như BTC, ETH, XRP, SOL... đều rơi vào suy thoái mạnh.

Bitcoin (BTC) rơi về vùng giá 92.640 USDT, ETH về 3.214 USDT, trong khi XRP giảm về 1,945 USDT. Các đồng coin lớn khác cũng lâm vào suy thoái.

Giá Bitcoin (BTC) có thể giảm xuống dưới mức 90.000 USD do chịu tác động từ căng thẳng thuế quan Mỹ - EU.

Trên sàn OKX tại thời điểm 8 giờ sáng 19/1 chỉ ghi nhận 16/292 đồng coin niêm yết đạt mức tăng giá. Trong đó, mức tăng mạnh nhất là Bera +8,81%, tiếp đến là CTX +4,74% và BARD +4%.

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ giảm mạnh nhất trên sàn OKX thuộc về đồng coin VRA -12,87%, ALLO -11,47% hay FOGO -10,76%...

Những sự kiện đáng chú ý trên thị trường tiền điện tử 24 giờ qua, đó là việc có 534 triệu USD trải qua các vụ thanh lý chỉ trong 1 giờ, bao gồm 135 triệu USD trong các vụ thanh lý Bitcoin.

Báo cáo từ CoinGlass ngày 19/1 cho thấy, có một đợt tăng đột biến trong việc thanh lý tiền điện tử trong 1 giờ, tổng cộng 534 triệu USD, với khoảng 135 triệu USD được quy cho các vị thế của Bitcoin. Ngoài ra, cũng có các báo cáo về việc thanh lý ETH với giá trị lớn.

Với hành động xả hàng mạnh tại các đồng coin lớn như hiện nay, giới phân tích nhận định, khả năng cao giá BTC sẽ xuống dưới mức 90.000 USDT, kéo theo đó là vị thế các đồng coin khác cùng suy giảm.

Nguyên nhân khiến giá Bitcoin suy giảm do tác động trực tiếp từ việc căng thẳng Greenland với một bên là Mỹ, bên còn lại là Châu Âu.

Diễn biến mới nhất khiến căng thẳng trong khối đồng minh Nato dâng cao là Mỹ tuyên bố sẽ thêm 25% thuế đối với các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) trong kịch bản khối này chống đối Mỹ sáp nhập Greenland.

Ở chiều ngược lại, EU cũng không ngồi yên với việc Pháp đã điều quân đến Greenland. Tốp lính đầu tiên đã được Pháp triển khai tại quần đảo này cách đây vài ngày, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đổ quân cùng với các đồng minh EU nhằm giúp Đan Mạch bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Ngoài ra, EU cũng họp khẩn cấp nhằm tìm ra phương án đối phó với Mỹ trong vấn đề Greenland và đe dọa áp thuế của Mỹ.

Những bên tham gia cuộc họp nhất trí sẽ tăng cường nỗ lực nhằm thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump không áp thuế lên các đồng minh châu Âu, cũng như chuẩn bị biện pháp trả đũa trong trường hợp Washington vẫn quyết định thực hiện hành động này.

Giới lãnh đạo EU dự kiến thảo luận về biện pháp phản ứng trong hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Brussels, Bỉ, vào ngày 22/1.

Một phương án là áp đặt thuế quan lên 93 tỷ euro (hơn 107 tỷ USD) hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Biện pháp này được công bố vào năm ngoái nhằm trả đũa đòn thuế từ Washington, song được hoãn lại vì hai bên đạt thỏa thuận hồi tháng 7/2025.

Dù vậy, giới phân tích lo ngại, EU còn một 'quân bài tẩy' trong tay, đó là dự trữ USD. Đây được coi là đòn đánh cuối cùng về kinh tế của EU để trả đũa Mỹ.

Với 'quân bài tẩy' này, EU có thể bán tháo hàng nghìn tỷ USD dự trữ, qua đó giáng đòn mạnh vào vị thế đồng USD vốn đã lung lay vì nợ công của nước Mỹ quá cao khiến đồng USD mất giá. Nếu EU ra tay với cú đòn này thì hệ quả sẽ cực kỳ khó lường, đẩy thế giới lún sâu vào khủng hoảng.

Ngoài câu chuyện căng thẳng Mỹ - EU xoay quanh vấn đề Grenland, điểm nóng Trung Đông xoay quanh cuộc đối đầu Mỹ, Israel - Iran có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Mối quan hệ rạn nứt giữa hai cường cuốc giàu mỏ là Saudi Arabia và UAE cũng gây tác động tiêu cực đến thị trường tài chính quốc tế...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu, thị trường tài chính, bao gồm Crypto có thể chịu tác động nặng nề. Giới đầu tư sẽ rút tiền khỏi các kênh đầu tư có tỷ lệ rủi ro cao sang đầu tư tài sản trú ẩn như vàng, đất đai và gần đây là hiện tượng tích trữ các kim loại quan trọng phục vụ nhu cầu sản xuất công nghiệp như bạc, đồng...