Giá dầu thế giới giảm sâu, vàng tăng mạnh

Giá dầu thô giảm mạnh

Ghi nhận theo Oilprice sáng 11/3 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 6,51 USD, tương đương 6,6%, xuống 92,45 USD mỗi thùng. Giá dầu WTI giảm 6,12 USD, tương đương 6,5%, xuống 88,65 USD/thùng.

Kết thúc phiên, giá dầu Brent giảm 11,16 USD, tương đương hơn 11%, xuống 87,80 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 11,32 USD, tương đương 11,9%, xuống còn 83,45 USD/thùng. Trước đó một ngày, cả hai loại dầu Brent và WTI có lúc đã tiến sát ngưỡng 120 USD/thùng. Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ dự báo dầu Brent có thể giao dịch trên 95 USD/thùng trong hai tháng tới, trước khi giảm về 70 USD/thùng vào cuối năm nay.

Nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hiện diện do dòng chảy dầu thô toàn cầu bị siết lại.

Theo Aljazeera, thị trường năng lượng toàn cầu đang trong tình trạng bất ổn nghiêm trọng do giao thông qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ, trong khi đây là nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu. Các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn cung năng lượng.

Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq phải cắt giảm sản lượng dầu trong bối cảnh lượng dầu tồn kho ngày càng tăng mà không có nơi tiêu thụ và dung lượng lưu trữ cạn kiệt.

"Ngay cả khi chiến sự ở Trung Đông kết thúc, nguồn cung dầu cũng sẽ không phục hồi ngay lập tức", Simon Flowers - Chủ tịch kiêm nhà phân tích chính tại Wood Mackenzie - phát biểu. Reuters phân tích thêm.

Thành phẩm đang được lưu trữ tại các nhà máy lọc dầu hoặc cảng có thể được vận chuyển nhanh chóng, song các giếng dầu bị đóng cửa trong thời gian dài sẽ tốn thời gian để khởi động, trước khi bắt tay vào sản xuất với công suất tối đa. Quá trình này có thể kéo dài vài tuần hoặc thậm chí lâu hơn.

Hôm 10/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố không cho phép bất kỳ hoạt động xuất khẩu dầu nào từ khu vực này sang Mỹ hoặc các đối tác của Washington trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời tướng Naini: “Trước sự gây hấn của Mỹ đối với Iran, lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo sẽ không cho phép xuất khẩu một lít dầu nào từ khu vực này sang Mỹ và các đồng minh cho đến khi có thông báo mới”.

Lý do giá vàng tiếp tục tăng

Xung đột ở Trung Đông kéo các chỉ số chứng khoán Mỹ đi xuống. Chỉ số S&P 500 giảm 14,51 điểm (0,2%) xuống 6.781,48 điểm. Dow Jones cũng lùi 34,29 điểm (0,1%), còn 47.706,51 điểm.

Thị trường châu Âu và Vương quốc Anh bứt phá mạnh ngay khi mở cửa. Châu Á cũng tăng điểm, trong đó chỉ số KOSPI của Hàn Quốc dẫn đầu với mức tăng ấn tượng 5,35%. Ở Trung Quốc, Thượng Hải tăng 0,65%, còn CSI 1000 tăng 1,178%. Chỉ số chứng khoán chính các nước Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan… cũng tăng trở lại.

Vàng thế giới có thể duy trì đà tăng hoặc biến động mạnh trong các phiên tới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh và duy trì trên mốc 5.200 USD/ounce. Theo dữ liệu từ Kitco, vào khoảng 5h sáng 11/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt khoảng 5.229,9 USD/ounce, tăng gần 93,9 USD/ounce (tương đương khoảng 1,8%) so với phiên trước.

Giới phân tích cho rằng giá vàng thế giới đang được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị còn nhiều biến động, cùng với kỳ vọng về các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ có thể ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.

Nếu xu hướng này tiếp tục, vàng thế giới có thể duy trì đà tăng hoặc biến động mạnh trong các phiên tới, qua đó tiếp tục tác động trực tiếp đến thị trường vàng trong nước.

Giới chuyên môn nhận định giá vàng thường tăng giá khi khủng hoảng xảy ra. Vàng là một loại tài sản "trú bão" nhưng cũng dễ quy đổi thành tiền và thường được dùng để cứu các kênh đầu tư khác.