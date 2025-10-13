Tiền số bật dậy sau cú sập kỷ lục

Thị trường tiền mã hóa vừa trải qua cú lao dốc tồi tệ nhất lịch sử vào cuối tuần khi hơn 19 tỷ USD bị “xóa sổ” chỉ trong vài giờ. Nguyên nhân là sau khi Tổng thống Trump công bố mức thuế mới khắc nghiệt với Trung Quốc, hàng loạt lệnh bán tháo tự động và đòn bẩy cao đã khiến giá lao dốc không phanh.

Tuy nhiên, đến đầu tuần, đà giảm được đảo ngược khi ông Trump và Phó tổng thống JD Vance tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Bắc Kinh. Lời trấn an này giúp nhà đầu tư bớt lo ngại, kéo Bitcoin tăng lên khoảng 115.000 USD, từ mức dưới 105.000 USD hôm thứ Sáu. Ether cũng bật lên 4.100 USD, sau khi rơi xuống dưới 3.500 USD.

Theo trang Coinglass, hơn 1,6 triệu nhà giao dịch đã bị thanh lý tài khoản chỉ trong hai ngày. Thậm chí, Ethena USDe, stablecoin lớn thứ ba thế giới, đã tạm thời mất neo với đồng USD. Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất hành tinh, cũng gặp trục trặc kỹ thuật trong giai đoạn cao điểm.

Các nhà đầu tư và quỹ tiền số đang cố gắng xác định ai là “nạn nhân lớn nhất”, nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện vụ sụp đổ nào kiểu “FTX 2.0”. Theo dữ liệu, lãi suất vay đòn bẩy cho hợp đồng tương lai - vốn phản ánh tâm lý đầu cơ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ sau khủng hoảng FTX năm 2022, cho thấy thị trường đang “rũ sạch” đòn bẩy.

Cú sập có thể mang lại điều tích cực nào cho thị trường?

Theo Caladan, một công ty tạo lập thị trường tiền số, lượng hợp đồng mở của Bitcoin và Ether đã giảm một nửa, còn lần lượt 33 tỷ USD và 19 tỷ USD. Điều này, theo các chuyên gia, có thể giúp thị trường “đứng vững hơn” trong trung hạn vì đã loại bỏ phần lớn các vị thế đầu cơ rủi ro.

Dù cú sốc vừa qua gây thiệt hại nặng, Bitcoin vẫn tăng 23% từ đầu năm và chỉ cách kỷ lục 126.251 USD đạt được ngày 6/10 vài tuần. Nhiều nhà phân tích nhận định đà hồi phục này vẫn được hỗ trợ bởi chính sách thân thiện với tiền mã hóa của chính quyền Trump - yếu tố giúp giới đầu tư tin tưởng thị trường sẽ sớm ổn định trở lại.

Những rủi ro nào vẫn còn rình rập?

Richard Galvin, đồng sáng lập quỹ đầu cơ DACM, cảnh báo rằng “rủi ro vẫn còn cao, đặc biệt là nguy cơ leo thang thương mại Mỹ - Trung hoặc các cú sốc bất ngờ khác.” Phần lớn các đồng tiền thay thế (altcoin) vẫn giao dịch thấp hơn nhiều so với đầu tháng 10, cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa thực sự quay lại.

“Thông điệp mềm mỏng từ ông Trump giúp thị trường bật lên, nhưng sự biến động của năm 2025 cho thấy chỉ cần một dòng tweet hay tuyên bố bất ngờ, mọi thứ có thể đảo chiều,” Galvin nói thêm.