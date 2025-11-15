Tịch thu sổ đỏ, ôtô, túi hiệu trị giá 10 tỷ baht từ trụ trì chùa

Cơ quan Phòng chống Tội phạm Thái Lan cho biết cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 4 sau khi cảnh sát nhận khiếu nại về việc dòng tiền quyên góp cho chùa Wat Phrabat Namphu, nơi nổi tiếng chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, bị chuyển hướng. Đến ngày 26/8, cảnh sát bắt giữ cựu trụ trì Alongkot Phoolmook, 65 tuổi và trợ lý Seksan "Mor Bee" Sapsubbsakul, 43 tuổi với các cáo buộc biển thủ quỹ chùa, tham ô và rửa tiền.

Hàng chục giấy tờ sở hữu đất đai thu hồi được của chùa Wat Phrabat Namphu. Ảnh: Bangkok Post

Lực lượng chức năng đồng thời tiến hành thu hồi tài sản liên quan đến vụ biển thủ. Theo Thiếu tướng Pattanasak Bupasuwan, tổng số tài sản xác định được khoảng 10 tỷ baht, gồm 60 ôtô và giấy tờ quyền sử dụng đất với diện tích khoảng 1.152 héc-ta.

Bên cạnh phần tài sản thu hồi trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng tịch thu trực tiếp từ hai nghi phạm nhiều tài sản giá trị. Từ ông Seksan, lực lượng chức năng thu hai giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và nhà trị giá 70 triệu baht, ba ôtô trị giá 8 triệu baht, 2 triệu baht tiền mặt và ba túi hàng hiệu trị giá 400.000 baht. Từ ông Alongkot, cảnh sát thu 21 tấm séc trị giá 52 triệu baht cùng 500.000 baht tiền mặt.

Cảnh sát hộ tống trụ trì Alongkot (ở giữa), hôm 27/8. Ảnh: Bangkok Post

Giới chức Thái Lan cho biết toàn bộ tài sản thu hồi sẽ được chuyển lại cho chùa Wat Phrabat Namphu theo đúng mục đích ban đầu của các nhà hảo tâm.