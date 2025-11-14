Choáng với hồ sơ doanh nghiệp của 'bà trùm' Mailisa đang bị công an khám xét

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 13/11, Bộ Công an phối hợp công an các địa phương triển khai khám xét các cơ sở của Thẩm mỹ viện Mailisa. Tại TPHCM, sau nhiều giờ đồng hồ khám xét cơ sở 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh, lực lượng công an rời đi với nhiều thùng hồ sơ trên tay và nhiều người được mời đến trụ sở làm việc. Lực lượng công an cũng tổ chức khám xét biệt phủ 4.000 m² tại phường Thới An của vợ chồng bà chủ hệ thống Mailisa. Bộ Công an hiện chưa công bố nguyên nhân cụ thể và nội dung vụ việc.

Mailisa và cặp vợ chồng doanh nhân đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, hồ sơ doanh nghiệp cùng những thông tin liên quan được lật giở gây choáng trong dư luận

Từ thợ cắt tóc dạo đến... 'máy in tiền'

Theo hồ sơ doanh nghiệp, Mailisa được thành lập từ năm 1998 do bà Phan Thị Mai "khai sinh". Xuất thân nghèo khó tại Hà Tĩnh, bà Mai theo nghề cắt tóc, trang điểm, sau đó mở cơ sở làm đẹp nhỏ, dần phát triển lên thành thương hiệu Mailisa.

Từ cắt tóc dạo đến chuỗi thẩm mỹ chục chi nhánh toàn quốc.

Trong quá trình mở rộng, ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Mai - đảm nhận vai trò điều hành, giúp hệ thống tăng tốc mở chi nhánh. Đến nay, Mailisa sở hữu khoảng 16-17 cơ sở trên toàn quốc, hơn 2.000 nhân sự, trở thành một trong những chuỗi thẩm mỹ lớn nhất Việt Nam.

Theo thông tin tra cứu từ mã số thuế của công ty, hệ thống pháp nhân của Mailisa do ông Hoàng Kim Khánh là người đại diện pháp luật. Ngoài ra, ông Khánh còn đứng tên đại diện pháp luật cho hàng chục công ty, chi nhánh khác có thương hiệu Mailisa trong tên doanh nghiệp.

Đáng chú ý, một số công ty được cho là của vợ chồng bà Mai chỉ đăng ký vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng đến vài tỷ đồng, nhưng báo cáo doanh thu nhiều năm lại lên đến trăm tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế có năm đạt hàng trăm tỷ đồng.

Chuỗi hệ thống được cho là của vợ chồng bà Mai.

Tốc độ tăng trưởng được mô tả là “nhanh hơn cả đầu tư tài chính” khiến thị trường bất ngờ, biên lợi nhuận quá cao so với ngành thẩm mỹ - lĩnh vực thường chịu nhiều chi phí vận hành, marketing và rủi ro pháp lý.

Một số chuyên gia nhận định, việc tăng trưởng bất thường này có thể là một trong những yếu tố khiến cơ quan chức năng chú ý. Bà Mai cũng từng lên tiếng thanh minh về những vấn đề liên quan đến việc đóng thuế của công ty trên mạng xã hội.

Dù kinh doanh tăng trưởng "thần tốc" song Mailisa không phải chưa từng "vướng" vào những vi phạm. Vào đầu năm 2023, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh từ ngày 3/1-6/1.

Trong danh sách nói trên có Công ty TNHH Mailisa, địa chỉ tại số 86+88+92 đường Huỳnh Văn Bánh, TP.HCM, đã bị xử phạt 160 triệu đồng với hai hành vi vi phạm: Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động và quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép.

Chuỗi hệ thống đắt khách, quy tụ đông đảo nhân viên phục vụ.

Theo thông báo từ Thanh tra Sở Y tế TPHCM thời điểm đó, hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực chăm sóc da của Công ty TNHH Mailisa bị đình chỉ trong vòng 18 tháng. Công ty này buộc phải tháo gỡ, dỡ bỏ các quảng cáo liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh chưa được cấp phép. Thanh tra cũng đã xử phạt hai nhân viên của thẩm mỹ viện Mailisa vì hành vi khám chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề.

Lý do nổi tiếng

Trước khi bị khám xét, vợ chồng chủ thương hiệu Mailisa nổi tiếng trên mạng xã hội do lối sống xa hoa và hào phóng trong hoạt động từ thiện.

Hình ảnh sang trọng của vợ chồng bà Mai.

Theo đó, vợ chồng bà Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh thường xuyên sinh sống trong căn biệt phủ được mô tả là vô cùng tráng lệ, với diện tích khoảng 4.000 m² tại phường Thới An, TPHCM.

Công trình này nổi bật với nhiều dãy nhà được xây dựng bằng gỗ quý, thiết kế theo phong cách Á Đông cầu kỳ, sân vườn được đầu tư công phu với hồ cá Koi và cảnh quan lộng lẫy.

Biệt phủ xa hoa và dàn xe trăm tỷ.

Ngoài ra, cặp đôi này còn nổi tiếng là "dân chơi xe" khi quy tụ dàn siêu xe trăm tỷ trong nhà như Lamborghini vàng và đỏ, Ferrari mui trần, Porsche 911 Turbo S màu xám, Bentley Mulsanne và Flying Spur.

Những chiếc SUV kích thước lớn như Cadillac Escalade, Lexus LX cũng xếp đầy các dãy, chưa kể dàn mô tô phân khối lớn từ Harley-Davidson, Ducati, MV Agusta đến Can-Am Spyder – mỗi chiếc trị giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Dàn xe siêu "khủng" được cho là của vợ chồng bà Mai.

Một chuyên gia về siêu xe cho biết, dàn Lamborghini - Ferrari có thể chạm mốc hàng chục tỷ đồng/chiếc. Bentley dao động 20-35 tỷ đồng. Porsche Turbo S không dưới 14 tỷ đồng. Cộng thêm hàng chục mô tô giá trị lớn, tổng giá trị của dàn xe trong gara có thể lên tới cả trăm tỷ đồng.

Bên cạnh cuộc sống xa hoa, cặp đôi này thường xuyên truyền thông về các hoạt động thiện nguyện. Mới đây, họ chi 10 tỷ đồng + 50 tấn gạo hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại bão lũ; Chi 20 tỷ đồng xây 40 căn nhà tình nghĩa; Dự án Bếp ăn 0 đồng 70 tỷ đồng tại TPHCM; Tặng quà Tết cho người nghèo từ Nam ra Bắc...