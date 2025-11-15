Cô nàng GenZ ăn 50 con chuột, kiếm ngay 27 triệu đồng

Ăn chuột, ăn rết để sinh tồn, nhận tiền thưởng “khủng”

Mới đây, Zhao Tie Zhu, một cô nàng 25 tuổi ở Trung Quốc đã trở thành quán quân của một cuộc thi sinh tồn trên đảo và nhận về khoản tiền thưởng khổng lồ trị giá 7500 NDT (27 triệu đồng).

Zhao Tie Zhu đến từ Đại Liên, Liêu Ninh đã liều mình chấp nhận thử thách sinh tồn trên đảo chỉ sau một tháng luyện tập lấy lửa theo phong cách của người cổ đại. Thông qua thử thách sinh tồn này, cô không chỉ giành chức vô địch hạng mục dành cho nữ và vị trí thứ ba chung cuộc với giải thưởng “khủng”, mà còn thành công giảm được 14kg chỉ sau 35 ngày.

Vốn sinh ra và lớn lên ở một thành phố ven biển, việc sinh tồn trên đảo không quá khó khăn với cô nàng GenZ này. Bãi biển sau khi thủy triều rút trở thành một "nhà hàng tự nhiên", nơi nhím biển, cua và bào ngư luôn sẵn có. Chế độ ăn giàu protein này còn trở thành một chất xúc tác giúp cô giảm cân nhanh chóng.

Bên cạnh đó, để bổ sung lượng chất béo, cô còn bắt và sử dụng chuột làm thực phẩm. Trong 35 ngày sinh tồn, Zhu đã ăn khoảng 50 con chuột, cô nàng còn khen ngợi “thịt chuột có vị rất ngon”. Thậm chí, cô nàng gan dạ này còn tự mình săn dê và ăn thử rết.

Trong khi vấn đề thực phẩm không phải là mối lo ngại lớn, thời tiết nóng bức và côn trùng lại mang đến cho Zhu rất nhiều thử thách. Nhiệt độ 40 độ C trên đảo khiến da cô bị bong tróc hai lần. Zhu còn bị nhiễm trùng do muỗi đốt và phải mất hơn mười ngày mới lành vết thương. Trở về từ thử thách sinh tồn, tay cô đầy vết nứt nẻ, bàn chân chai sạn và đầy sẹo.

Dù vậy, Zhu vẫn rất hài lòng khi nhận được phần thưởng giá trị từ thử thách. Được biết, thử thách này có giá trị giải thưởng rất cao. Nhà vô địch sẽ nhận được 50.000 NDT (180,5 triệu đồng), những người có thể kiên trì sinh tồn trên đảo sau 30 ngày sẽ nhận được 6.000 NDT (21,6 triệu đồng), nếu có thể ở tiếp sẽ được nhận thêm 300 NDT (1 triệu đồng) mỗi ngày.