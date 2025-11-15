2 Cục trưởng lên sóng livestream dạy cách phân biệt hàng giả, hàng nhái

Tối ngày 14-11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết một trong những trở ngại lớn nhất của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến là sự e ngại về chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, vấn đề hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng là một thực trạng nổi cộm của cả thương mại điện tử cũng như thương mại truyền thống.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục TMĐT và Kinh Tế số và ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam (ảnh từ trái qua phải) cùng livestream phân biệt hàng giả, hàng nhái

Chính vì vậy, việc tổ chức sự kiện Tuần lễ thương mại điện tử và Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2025 với chủ đề "An toàn - An Tâm - An vui" năm nay thể hiện sự quyết tâm của Bộ Công Thương trong việc đồng hành cùng các nền tảng số thương mại điện tử, các nhà bán hàng và người tiêu dùng để xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch và giàu trải nghiệm tích cực, phát huy vai trò của cơ quan quản lý và nâng cao trách nhiệm của nền tảng số/sàn TMĐT, các nhà bán hàng trong việc xây dựng niềm tin và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại sự kiện, hàng trăm bạn trẻ đã được trải nghiệm không gian ‘Vui là sắm – Sắm là vui’ đầy hào hứng và sôi động

Phiên Mega LIVE đặc biệt giúp người tiêu dùng phân biệt hàng giả - hàng nhái

Chương trình năm nay tập trung củng cố niềm tin thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là phiên Mega LIVE đặc biệt với sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao từ Bộ Công Thương, bao gồm: Bà Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục TMĐT và Kinh Tế Số và ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Cùng tham gia còn có ông Nguyễn Lâm Thanh - Đại diện TikTok Việt Nam và nhà sáng tạo nội dung Ngọc BamBoo.

Trong phiên live, các đại diện đã đưa ra các hướng dẫn chi tiết, trực quan giúp người tiêu dùng phân biệt hàng thật - hàng giả thu hút hàng triệu lượt xem, cho thấy mối quan tâm lớn của cộng đồng về tính minh bạch của nguồn gốc lẫn chất lượng hàng hóa.

Đại diện TikTok Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh kêu gọi sự chung tay của cộng đồng người có tầm ảnh hưởng, các nhà sáng tạo nội dung và nhà bán hàng cùng thực hiện và chia sẻ các video ngắn gắn hashtag #AnTamVuiSam #TuHaoHangViet và #OnlineFriday, nhằm giúp người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa chất lượng cao, nâng cao nhận thức về quyền lợi khi mua sắm trực tuyến, đồng thời khuyến khích nhà bán hàng và nhà sáng tạo tuân thủ tiêu chuẩn minh bạch, trách nhiệm.

TikTok Shop đặt mục tiêu đạt 1 tỉ lượt tiếp cận cho các nội dung liên quan đến Tuần lễ TMĐT do cộng đồng sáng tạo và nhà bán hàng tạo ra, qua đó thúc đẩy hàng trăm nghìn đơn hàng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Trong khi đó, bà Nguyễn Kiều Anh, Giám đốc Thương mại điện tử Deli Việt Nam, chia sẻ Online Friday là sự kiện quan trọng để các doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mang đến cho người mua sắm những trải nghiệm mua sắm trực tuyến vui vẻ, an tâm và nhiều ưu đãi thiết thực.