Khách mua mỹ phẩm online nhận về 3 hòn đá, chủ shop xử lý ra sao?

Serum tiền triệu hóa đá: Sự cố gây "sốc" khi mua hàng online

Mua hàng một đằng, nhận hàng một nẻo có lẽ là tình trạng không hề hiếm gặp khi người dùng mua sắm online. Mới đây tại Bắc Kinh, Trung Quốc, một cư dân mạng với biệt danh Racho đã nhận phải một gói hàng chứa toàn đá khi đặt mua mỹ phẩm trực tuyến.

Sản phẩm nhận về có bao bì mỹ phẩm, song khi mở ra, bên trong lại là ba viên đá được xếp gọn gàng và bọc kín trong một lớp nilon.

Được biết, Racho mua hàng từ gian hàng online chính hãng của thương hiệu mỹ phẩm với giá 300 NDT (1 triệu đồng). Cô nhận được hàng vào trưa ngày 10/11 và không thấy có gì bất thường. Cho đến khoảng 6 giờ tối hôm đó, khi mở hộp để sử dụng, cô vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ba viên đá bên trong một hộp serum.

Racho đã lập tức chụp ảnh và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng mỹ phẩm. Phản hồi từ phía gian hàng hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của Racho. Khoảng 8 giờ tối hôm đó, bộ phận chăm sóc khách hàng trả lời rằng họ sẽ gửi lại bộ sản phẩm và tặng kèm năm mặt nạ dưỡng da.

Sau khi câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội, một số cư dân mạng suy đoán rằng các sản phẩm này có thể là hàng hoàn trả. Kho hàng chỉ kiểm tra trọng lượng của gói hàng khi nhận mà không mở hộp để kiểm tra. Một cư dân mạng cho biết họ đã gặp phải vấn đề tương tự nhiều lần trước đây, liên quan đến nhiều thương hiệu khác nhau, trong đó sản phẩm trang điểm và chăm sóc da là những mặt hàng bị ảnh hưởng thường xuyên nhất.

Về phía hãng mỹ phẩm, bộ phận chăm sóc khách hàng đã phản hồi với Racho rằng họ đã báo cáo với bộ phận hậu cần và kho để xác minh. Để tránh quá trình xác minh mất quá nhiều thời gian, trước tiên họ sẽ sắp xếp gửi lại một chai serum cho Racho, đồng thời tặng thêm 5 mặt nạ dưỡng da như một lời xin lỗi.

Racho cho biết cô khá hài lòng với kết quả, mặc dù bộ phận chăm sóc khách hàng không giải thích lý do sự cố. Racho cũng nghi ngờ những khách hàng khác đã cố tình đánh tráo chai serum thành đá, sau đó bọc trong bao bì mỹ phẩm và hoàn trả cho hãng.