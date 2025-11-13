Tài sản dầu mỏ tỷ USD của Nga bị kẹt cứng ở nước ngoài vì lệnh trừng phạt của Mỹ

Chính phủ Iraq thông báo họ không thể làm việc với Lukoil do công ty này đang chịu các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ. Lukoil chiếm 75% cổ phần tại mỏ West Qurna-2 – một trong những mỏ dầu lớn nhất Iraq với sản lượng hơn 400.000 thùng/ngày. Người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iraq, Abdul Sahib Bazoun al-Hasnawi, cho biết Lukoil đã tuyên bố “bất khả kháng” vì không thể thực hiện hợp đồng do các lệnh trừng phạt vượt ngoài tầm kiểm soát.

Các khoản thanh toán cho dầu xuất khẩu và sản phẩm xăng dầu đều phải qua hệ thống SWIFT, vốn cấm các công ty bị trừng phạt tham gia. Vì vậy, Iraq đã tạm dừng thanh toán cho Lukoil khoảng 4 triệu thùng dầu dự kiến trong tháng 11, cho đến khi một cơ chế thanh toán hợp lệ được thiết lập.

Lukoil có kế hoạch gì để đối phó?

Lukoil từng cố gắng bán các tài sản nước ngoài cho Gunvor, một công ty thương mại dầu mỏ Thụy Sĩ, nhưng phải rút lại sau khi Bộ Tài chính Mỹ bác bỏ cấp phép vận hành. Hiện Lukoil cũng gặp khó khăn trong việc trả lương cho hàng trăm nhân viên tại Iraq, phần lớn là người Iraq, do các hạn chế tài chính từ lệnh trừng phạt.

Ngoài Iraq, các tài sản quốc tế của Lukoil, như cổ phần tại dự án Tengiz do Chevron vận hành ở Kazakhstan và các nhà máy lọc dầu tại Romania, Bulgaria, đang đối mặt rủi ro tương tự. Bulgaria đã tăng cường an ninh quanh nhà máy Lukoil ở Burgas và đang soạn thảo luật cho phép tiếp quản và bán lại nhà máy để tránh tác động từ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tác động của lệnh trừng phạt với hoạt động kinh doanh toàn cầu

Các lệnh trừng phạt không chỉ ảnh hưởng tới Iraq mà còn tác động tới các công ty con của Lukoil ở châu Âu. Chuỗi cửa hàng xăng Teboil tại Phần Lan đang thiếu nhiên liệu vì các nhà cung cấp, bao gồm Neste, tạm dừng giao hàng sau khi Mỹ áp biện pháp. Các chuyên gia nhận định rằng việc đóng băng tài sản và hạn chế giao dịch có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng dầu mỏ, ảnh hưởng tới thị trường năng lượng toàn cầu.