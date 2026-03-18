Xổ số miền Nam: Thêm 7 vé trúng giải độc đắc lộ diện vào chiều 18-3

Chiều 18-3, các đại lý vé số thông báo đã tìm ra thêm những khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 7 vé của 2 đài thuộc xổ số miền Nam là Vũng Tàu và Bạc Liêu.

kết quả xổ số miền Nam ngày 17-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng chiều 17-3, giải độc đắc (dãy số 182693) được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Thêm 7 vé trúng độc đắc của đài Vũng Tàu và Bạc Liêu đã lộ diện khách hàng may mắn. Ảnh: ĐLVS Triều Phát, ĐLVS Hổ

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên may mắn trúng giải độc đắc 2 vé Vũng Tàu là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Đến chiều 18-3, nơi đây tiếp tục đổi thưởng thêm cho một khách hàng trúng giải độc đắc 3 vé Vũng Tàu.

Như vậy, hiện vẫn còn 9 vé Vũng Tàu trúng giải độc đắc nhưng chưa xuất hiện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vũng Tàu, giải độc đắc (dãy số 609459) của vé số Bạc Liêu cũng được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Bạc Liêu cũng là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá.

Tuy nhiên, đến chiều 18-3, thêm một khách hàng trúng giải độc đắc 4 vé Bạc Liêu đã đến đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau để đổi thưởng 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 7 vé Bạc Liêu trúng độc đắc còn lại đang được đại lý vé số tìm kiếm khách hàng may mắn.