Thị trường tỉ dân và nỗi sợ toàn cầu

Dù bị cạnh tranh gay gắt từ hàng loạt hãng điện thoại nội địa và đối mặt rào cản thương mại, Apple vẫn chứng tỏ sức hút đặc biệt tại Trung Quốc. Chỉ trong vài tháng, “Táo khuyết” đã thay đổi mạnh chiến lược: mở tài khoản chính thức trên Xiaohongshu (ứng dụng tương tự Instagram của Trung Quốc), đẩy mạnh livestream bán hàng trên Douyin (phiên bản TikTok tại Trung Quốc) và thậm chí CEO Tim Cook còn xuất hiện trực tiếp để giới thiệu sản phẩm mới.

Chiến lược này nhanh chóng mang lại kết quả. Trong hai giờ đầu của lễ hội mua sắm “Ngày Độc thân” (Singles Day) trên sàn Tmall, doanh số iPhone đã vượt tổng doanh số của cả ngày đầu năm ngoái. Theo Counterpoint Research, doanh số dòng iPhone 17 tại Trung Quốc trong 10 ngày đầu đã gần gấp đôi thế hệ trước. Cùng với sức mua mạnh ở Mỹ, cổ phiếu Apple tăng lên mức cao kỷ lục, củng cố vị thế là công ty niêm yết lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Nvidia.

Nike, Lululemon hay LVMH đều coi Trung Quốc là thị trường sống còn. Quý gần nhất, doanh thu của Nike từ Trung Quốc chiếm 13% tổng doanh số, còn Lululemon ghi nhận thị trường đại lục là nơi lớn thứ hai ngoài châu Mỹ, với 16% doanh thu – tăng từ 13% năm trước.

Khi sự kiện “Ngày Độc thân” khởi động, cả ba thương hiệu – Apple, Lululemon và Nike – đều nằm trong nhóm 80 hãng có doanh thu vượt 100 triệu nhân dân tệ (tương đương 14 triệu USD) chỉ trong giờ đầu tiên. Với hàng trăm triệu người mua sắm trực tuyến, Trung Quốc tiếp tục là “phòng thí nghiệm” marketing lớn nhất thế giới, nơi mọi thương hiệu đều muốn hiện diện.

Tổng giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã gặp gỡ nghệ sĩ Labubu Kasing Lung trong chuyến đi tới Trung Quốc vào tháng 10/2025, như hình ảnh được đăng trên tài khoản Xiaohongshu chính thức của công ty iPhone.

Alibaba và làn sóng AI đang thay đổi thương mại điện tử Trung Quốc

Để hấp dẫn người tiêu dùng và giảm chi phí cho doanh nghiệp, Alibaba tung loạt công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới trong dịp “Ngày Độc thân”. Một tính năng có thể phân biệt người dùng đang mua quà hay mua cho bản thân, giúp tăng độ chính xác trong gợi ý sản phẩm tới 25%. Tính năng khác cho phép tìm kiếm bằng câu tự nhiên như: “Cát vệ sinh cho nhà có cả chó và mèo”.

Theo Jacob Cooke – Giám đốc WPIC Marketing + Technologies, AI không chỉ giúp tăng doanh số mà còn minh chứng cho tham vọng công nghệ của Alibaba, hãng đã đầu tư hàng tỷ USD để phát triển mô hình ChatGPT và video AI riêng. Ông cho biết, riêng mảng thương mại điện tử đã thu hồi toàn bộ vốn đầu tư cho AI.

Không chỉ Alibaba, các hãng như Honor cũng ra mắt công cụ AI tích hợp sẵn trong điện thoại để so sánh giá và khuyến mãi nhanh chóng. Các chuyên gia dự báo năm nay, người mua hàng Trung Quốc sẽ gặp ngày càng nhiều “người dẫn chương trình ảo”, công cụ thử đồ bằng AI và chatbot bán hàng – những yếu tố giúp giảm chi phí, tăng tương tác và hạn chế hàng hoàn trả.

Thị trường Trung Quốc có đang hồi phục sau thời gian trầm lắng?

Doanh số bán lẻ Trung Quốc chỉ tăng 3% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước – thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước dịch. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực đang xuất hiện từ ngành hàng cao cấp.

LVMH vừa mở cửa hàng flagship “The Louis” tại trung tâm Thượng Hải, thu hút hơn 100.000 lượt người qua lại mỗi ngày. Theo HSBC, đây là minh chứng cho “mong muốn tìm lại niềm vui và trải nghiệm bất ngờ” của người tiêu dùng Trung Quốc. Giám đốc điều hành LVMH Bernard Arnault đích thân đến thăm cửa hàng này, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến các thương hiệu xa xỉ bản địa như Laopu Gold.

Theo Bain & Company, phần lớn thương hiệu quốc tế vẫn kiên định bám trụ tại Trung Quốc, bất chấp rủi ro địa chính trị. “Nếu mất thị phần ở đây, bạn sẽ thua toàn cầu, vì các đối thủ nội địa Trung Quốc đang vươn ra thế giới”, chuyên gia Weiwan Han nhấn mạnh.

Kinh tế Trung Quốc vẫn đối mặt những thách thức

Tăng trưởng GDP quý III đạt 4,8%, nhưng đầu tư tài sản cố định giảm do lĩnh vực bất động sản tiếp tục lao dốc. Đáng chú ý, lần đầu tiên kể từ năm 2018, Trung Quốc không nhập khẩu hạt đậu tương nào từ Mỹ, thay vào đó chuyển sang nguồn cung Nam Mỹ.

Trên thị trường tài chính, chỉ số Hang Seng giảm 1,27%, CSI 300 mất 0,7%, dù tính từ đầu năm cả hai đều tăng mạnh. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc đang chuẩn bị kết thúc hội nghị “Tứ toàn thể” để bàn về các mục tiêu phát triển 5 năm tới, giữa bối cảnh thương chiến với Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.