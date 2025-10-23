Giám đốc quỹ từ thiện bị cáo buộc biển thủ 11 triệu USD để mua biệt thự, xe sang

Connie Bobo trước khi bị bắt. Ảnh: Instagram

Connie Bobo, 46 tuổi, điều hành tổ chức New Heights Community Resource Center tại thành phố Bridgeton. Theo công tố viên liên bang, bà khai đã chi 20 triệu USD tiền ngân sách liên bang để mua thực phẩm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ năm 2019 đến 2022. Tuy nhiên, điều tra cho thấy bà chỉ dùng chưa đến một nửa số tiền này cho mục đích thực, còn lại chi vào các khoản xa hoa như mua nhà, xe sang và đầu tư bất động sản.

Phó công tố viên Mỹ Jonathan Clow cho biết tại phiên tòa hôm 21/10 rằng Bobo đã "mua biệt thự cho mình, nhà cho người thân và tặng bạn trai chiếc Mercedes màu vàng chanh". Khi hành vi gian dối bị phát hiện, bà còn làm giả tài liệu để che giấu tội danh.

Một trong những ngôi nhà của Bobo. Ảnh: NY Post

Theo cáo trạng liên bang, Bobo mua tổng cộng 7 bất động sản, trong đó có căn biệt thự trị giá gần một triệu USD ở thành phố St. Charles. Bà còn dùng 2,2 triệu USD từ quỹ hỗ trợ - vốn do Bộ Nông nghiệp Mỹ tài trợ - để đầu tư vào bất động sản thương mại.

Bạn trai Bobo, Howard Hughes III, nhận từ bà khoảng 1,4 triệu USD, trong đó hơn 200.000 USD được dùng để mua chiếc Mercedes-Benz G550 Wagon 4x4. Để hợp thức hóa hồ sơ, Bobo còn điền tên người thân và bạn bè vào danh sách hội đồng quản trị tổ chức mà họ không hề hay biết.

Một người bạn của Bobo, Dacia Betts, nói cô sốc khi biết mình là phó chủ tịch quỹ sau khi bị FBI liên hệ.

Bạn trai Bobo bên chiếc Mercedes được mua từ tiền biển thủ. Ảnh: Instagram

Luật sư bào chữa Katryna Spearman cho rằng thân chủ không cố tình vi phạm quy định và đã "nỗ lực khắc phục sai sót trước khi bị bắt", nhấn mạnh mọi hành động của Bobo "vì lợi ích cộng đồng".

Hiện Bobo bị truy tố ba tội danh gồm Gian lận điện tử, Trộm danh tính nghiêm trọng và Cản trở điều tra. Nếu bị kết tội, bà có thể đối mặt mức án 20 năm tù.