Thí điểm thị trường tài sản mã hóa: Liệu có giúp người ít tiền vẫn mua được nhà?

Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 5/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong vòng 5 năm, bắt đầu tính từ ngày 9-9-2025.

Đây là một bước tiến mang tính lịch sử, chính thức đưa Việt Nam vào quỹ đạo của nền kinh tế số toàn cầu, đồng thời thể hiện tầm nhìn của Chính phủ trong việc không ngừng đổi mới và hội nhập, đặt nền tảng pháp lý cho một thị trường tài chính hiện đại và minh bạch hơn.

Hút ngoại tệ

Theo giới phân tích, Nghị quyết số 5/2025 của Chính phủ đã tạo ra một khuôn khổ pháp lý chính thức, đặt nền móng cho việc quản lý thị trường tài sản mã hóa. Việc này chuyển đổi một thị trường tự phát, không được kiểm soát thành một lĩnh vực được quản lý chặt chẽ.

Đặc biệt hơn, Chính phủ đã lựa chọn phương thức thí điểm trong 5 năm, thể hiện sự tiếp cận thận trọng và thực tế, đồng thời cho phép các cơ quan quản lý vừa học hỏi, vừa điều chỉnh chính sách để phù hợp với sự phát triển của công nghệ.

Tại nghị quyết này cũng quy định giao dịch tài sản mã hóa bằng đồng Việt Nam giúp Ngân hàng Nhà nước kiểm soát được dòng tiền và hạn chế rủi ro cho hệ thống tài chính quốc gia. Việc chỉ cho phép các tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động cũng giúp dễ dàng giám sát và ngăn chặn các hành vi gian lận.

Tiến sĩ Jeff Nijsse, giảng viên cấp cao Đại học RMIT cho biết, tài sản mã hóa là hạng mục bao trùm cho tiền mã hóa, với chức năng tài chính rõ ràng và hoạt động trên chuỗi khối (blockchain) riêng. Những tài sản này được định nghĩa là sử dụng công nghệ mã hóa để xác thực trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ và chuyển giao.

Như vậy, các loại tiền mã hóa phổ biến như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) hoàn toàn phù hợp với định nghĩa “tài sản mã hóa” vì chúng được coi là có chức năng tài chính và sử dụng công nghệ mã hóa. Cách phân loại này giúp hàng triệu nhà đầu tư tại Việt Nam tin tưởng rằng những tài sản này không còn phải nằm trong vùng xám về mặt pháp lý như trước đây.

Đối với các công ty khởi nghiệp và nhà phát triển trong lĩnh vực tài sản mã hóa, tác động từ việc ban hành quy định là tức thì. Quy định cung cấp khuôn khổ rõ ràng để xây dựng và vận hành các doanh nghiệp tài sản mã hóa tại Việt Nam, nhằm đảo ngược xu hướng các công ty khởi nghiệp đăng ký kinh doanh tại các quốc gia khác như Singapore để tìm kiếm sự rõ ràng về mặt pháp lý. Điều này mở ra một thị trường khổng lồ trong nước vốn chưa tồn tại chính thức trước đây.

Bằng cách tạo ra hành lang pháp lý cho môi trường hoạt động, quy định mới bảo vệ các nhà phát triển trong nước và cho phép các nhà đầu tư tự tin hơn, đồng thời tạo điều kiện cho các sàn giao dịch hiện tại có hướng đi rõ ràng để mở rộng tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, sức hấp dẫn khác của Nghị quyết số 5 chính là việc tài sản mã hóa phải được phát hành dựa trên tài sản cơ sở là tài sản thực không bao gồm tài sản là chứng khoán, tiền pháp định.

Điều này có thể hiểu là mỗi tài sản mã hóa được tạo ra phải có một tài sản vật lý hoặc tài sản có giá trị thực tế như bất động sản, hay nông sản để bảo chứng. Mục đích là để các tài sản mã hóa này có một giá trị nội tại, không phải là một loại tiền ảo đơn thuần.

Theo chuyên gia tài chính Trần Đình Phương, các dự án token hóa bất động sản đã xuất hiện từ nhiều năm trước, chủ yếu ở Mỹ và châu Âu. Các dự án này thường tập trung vào việc cho phép sở hữu một phần tài sản và giảm rào cản tham gia đầu tư.

Khách sạn hạng sang St. Regis Aspen Resort (Mỹ) là một trong những ví dụ điển hình và được biết đến rộng rãi nhất về việc token hóa bất động sản. Đây là một giao dịch mang tính tiên phong, cho thấy tiềm năng của công nghệ blockchain trong việc chuyển đổi một tài sản truyền thống thành một tài sản kỹ thuật số có thể giao dịch được.

Ban đầu, chủ sở hữu của St. Regis Aspen Resort là Elevated Returns, dự định niêm yết tài sản này như một Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Tuy nhiên, chi phí và quy trình phức tạp của việc IPO (phát hành lần đầu ra công chúng) truyền thống đã khiến kế hoạch này không khả thi về mặt kinh tế.

Sau đó, Elevated Returns đã quyết định chuyển sang sử dụng công nghệ blockchain để "số hóa" một phần quyền sở hữu của khu nghỉ dưỡng. Quá trình này được thực hiện thông qua việc phát hành Security Token Offering (STO), một hình thức huy động vốn bằng token được quản lý chặt chẽ như một loại chứng khoán.

Bất động sản có thể được token hóa cho phép người ít tiền cũng có thể tiếp cận được các dự án bất động sản cao cấp. Ảnh: PM

Khách sạn sang trọng này đã huy động được 18 triệu USD bằng cách bán các token đại diện cho cổ phần. Điều này cho phép các nhà đầu tư sở hữu một phần của bất động sản mà không cần mua toàn bộ.

Nếu doanh nghiệp bất động sản Việt Nam thực thi theo cách thức trên sẽ có nhiều lợi ích lớn như biến các tài sản vốn kém thanh khoản thành các token dễ mua bán. Qua đó giảm rào cản gia nhập cho các nhà đầu tư, cho phép họ sở hữu một phần nhỏ của các tài sản giá trị lớn. Loại bỏ các bên trung gian không cần thiết, giúp giao dịch hiệu quả và tiết kiệm hơn...

Sự sẵn sàng

Nhiều công ty công nghệ và tài chính đã chuẩn bị sẵn sàng, xem đây là một sân chơi mới đầy tiềm năng để bứt phá phù hợp với tinh thần và mục tiêu của Nghị quyết số 5/2025 về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Chẳng hạn, nền tảng akaChain của FPT, được thiết kế để kết nối doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức, là một ví dụ rõ ràng về việc phát triển hạ tầng cần thiết cho thị trường tài sản mã hóa. Nghị quyết số 5/2025 tạo ra một sân chơi hợp pháp và akaChain có thể đóng vai trò là một trong những nền tảng công nghệ quan trọng để thực hiện các giao dịch, phát hành tài sản mã hóa, cung cấp các dịch vụ liên quan một cách an toàn và minh bạch.

Vào tháng 8 vừa qua, MB và Tập đoàn Dunamu (Hàn Quốc) ký thỏa thuận hợp tác chiến lược để triển khai sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam. Dunamu, đơn vị sở hữu sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hàn Quốc Upbit, sẽ hỗ trợ MB về công nghệ, hạ tầng, tư vấn pháp lý và đào tạo nhân lực. Hay gần đây SSID triển khai mô hình sandbox công nghệ, giúp các startup và dự án thử nghiệm blockchain, AI, DePIN trong môi trường được giám sát pháp lý, có khả năng thương mại hóa.

Mới đây nhất, Công ty Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, đánh dấu một bước đi chiến lược và đáng chú ý trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết số 5/2025 về thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Động thái này cho thấy các doanh nghiệp lớn đã sẵn sàng để trở thành người tiên phong trong việc xây dựng một thị trường tài sản số minh bạch và hợp pháp tại Việt Nam.