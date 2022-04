Thành phố nào có nhiều tỷ phú nhất thế giới?

Thành phố New York đã lấy lại vương miện của mình. Với 107 tỷ phú, tổng tài sản trị giá hơn 640 tỷ USD, New York là nơi có nhiều tỷ phú hơn bất kỳ thành phố nào trên hành tinh. Nguồn tài sản dồi dào và những rắc rối tại các thị trường châu Á trong năm qua đã khiến Bắc Kinh "rớt hạng". Trước đó, Bắc Kinh đã soán ngôi New York trở thành thành phố tỷ phú hàng đầu lần đầu tiên sau sáu năm vào năm 2021.

Trong khi New York phát triển mạnh trong thời gian vừa qua, Bắc Kinh và các thành phố khác của Trung Quốc đã gặp khó khăn trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc ra lệnh “mạnh tay” đối với các ngành từ thương mại điện tử đến dạy thêm sau giờ học.

Trong bảng xếp hạng năm nay, chỉ có Thượng Hải tăng lên một vị trí, lên vị trí thứ 5. Bắc Kinh rơi xuống vị trí thứ 2, Thâm Quyến rơi xuống vị trí thứ 6 và Hàng Châu rơi khỏi top 10. Các thành phố của Trung Quốc trong danh sách top 10 của năm đã giảm tổng cộng 29 tỷ phú và khoảng 375,6 tỷ USD tài sản kể từ năm ngoái. Tuy nhiên, Trung Quốc có nhiều thành phố trong top 10 hơn bất kỳ quốc gia nào khác, lớn hơn cả Hoa Kỳ.

Không thành phố nào có mức sụt giảm lớn hơn Moscow, thành phố đã rơi từ vị trí thứ 4 về tỷ phú đô la vào năm 2021 xuống vị trí thứ 7 trong năm nay. Các lệnh trừng phạt quốc tế gay gắt và thị trường đóng cửa đồng nghĩa với việc 34 người Nga bị loại khỏi Danh sách tỷ phú thế giới năm 2022; khoảng 3/4 trong số họ sống ở Moscow. Tài sản chung của các tỷ phú sống ở thủ đô của Nga hiện là 214,9 tỷ đô la, giảm từ 420,6 tỷ đô la năm ngoái.

Mặc dù có sự thay đổi trong bảng xếp hạng, các thành phố nơi các tỷ phú đang chọn sinh sống hầu hết đều giống nhau. Vị trí mới duy nhất trong danh sách năm nay là thủ đô Seoul của Hàn Quốc, thay thế Hàng Châu ở vị trí số 10. Trong số 2.668 tỷ phú trong danh sách tỷ phú năm nay, gần 1/4 trong số họ chỉ sống ở 10 nơi dưới đây:

1. New York: 107 tỷ phú

Kể từ năm ngoái: thêm 8 người.

Tổng giá trị tài sản ròng: 640,4 tỷ USD (+ 797,9 tỷ USD so với năm 2021)

Cư dân giàu nhất: Michael Bloomberg, 82 tỷ USD

2. Bắc Kinh: 83 tỷ phú

Kể từ năm ngoái: bớt 17 người

Tổng giá trị tài sản ròng: 310 tỷ USD (- 174,3 tỷ USD so với năm 2021)

Cư dân giàu nhất: Zhang Yiming, 50 tỷ USD

3. Hồng Kông (Trung Quốc): 68 tỷ phú

Kể từ năm ngoái: bớt 12 người.

Tổng giá trị tài sản ròng: 304,6 tỷ USD (- 143,8 tỷ USD so với năm 2021)

Cư dân giàu nhất: Lee Shau Kee, 32,6 tỷ USD

4. London: 66 tỷ phú

Kể từ năm ngoái: thêm 3 người.

Tổng giá trị tài sản ròng: 324,1 tỷ USD (+ 8 tỷ USD so với năm 2021)

Cư dân giàu nhất: Len Blavatnik, 32,5 tỷ USD

5. Thượng Hải: 61 tỷ phú

Kể từ năm ngoái: bớt 3 người.

Tổng giá trị tài sản ròng: 187 tỷ USD (- 72,6 tỷ USD so với năm 2021)

Cư dân giàu nhất: Liu Yongxing, 13,2 tỷ USD

6. Thâm Quyến: 59 tỷ phú

Kể từ năm ngoái: bớt 9 người.

Tổng giá trị tài sản ròng: 286,6 tỷ USD (- 128,7 tỷ USD so với năm 2021)

Cư dân giàu nhất: Ma Huateng, 37,2 tỷ USD

7. Moscow: 53 tỷ phú

Kể từ năm ngoái: bớt 26 người.

Tổng giá trị tài sản ròng: 214,9 tỷ USD (- 205,7 tỷ USD so với năm 2021)

Cư dân giàu nhất: Vladimir Lisin, 18,4 tỷ USD

8. Mumbai: 51 tỷ phú

Kể từ năm ngoái: thêm 3 người.

Tổng giá trị tài sản ròng: 301,3 tỷ USD (+ 36,3 tỷ USD so với năm 2021)

Cư dân giàu nhất: Mukesh Ambani, 90,7 tỷ USD

9. San Francisco: 44 tỷ phú

Kể từ năm ngoái: bớt 4 người.

Tổng giá trị tài sản ròng: 160,8 tỷ USD (- 29,2 tỷ USD so với năm 2021)

Cư dân giàu nhất: Brian Chesky và Dustin Moskovitz, 11,5 tỷ USD

10. Seoul: 38 tỷ phú

Kể từ năm ngoái: thêm 4 người.

Tổng giá trị tài sản ròng: 108,3 tỷ USD (- 13,8 tỷ USD so với năm 2021)

Cư dân giàu nhất: Kim Beom-su và Jay Y. Lee, 9,1 tỷ USD

