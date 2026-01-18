Thủ môn U23 Trung Quốc cứu thua xuất sắc nhất giải, thách thức Đình Bắc ở bán kết

“Tôi chỉ muốn đi ăn” – phát biểu giản dị của người hùng

Thủ môn Li Hao đang trở thành hiện tượng đặc biệt tại VCK U23 châu Á 2026. Sau khi cản phá thành công quả luân lưu giúp U23 Trung Quốc vượt qua U23 Uzbekistan ở tứ kết chiều 17/1, Li Hao tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ấn tượng, góp công lớn đưa đội bóng xứ tỷ dân lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở bán kết giải U23 châu Á.

Các cầu thủ U23 Trung Quốc tung hô thủ môn Li Hao sau trận thắng U23 Uzbekistan.

Sau trận đấu căng thẳng kéo dài tới loạt sút luân lưu, Li Hao tỏ ra khá điềm tĩnh khi được hỏi về chiến thắng lịch sử của U23 Trung Quốc: “Tôi không có nhiều điều để nói. Chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc hiện tại và tiếp tục chuẩn bị cho bán kết”, Li Hao chia sẻ.

Thủ môn sinh năm 2003 không giấu được niềm vui: “Tôi đang rất, rất, rất hạnh phúc. Mỗi khi ra sân, tôi đều muốn giành chiến thắng, và tất nhiên lúc này tôi đang nghĩ tới việc thắng trận tiếp theo”.

Khi được hỏi về thể trạng ở loạt luân lưu, Li Hao tiết lộ chi tiết thú vị: “Cản phá penalty không cần quá nhiều sức, nên tôi không mệt. Chỉ là tôi không thể sút thêm nữa vì đã sút nhiều lần trong trận. Bây giờ tôi chỉ muốn đi ăn”.

Bí quyết bắt luân lưu: “Tôi nói trước hướng sút”

Không phải ngẫu nhiên Li Hao trở thành “khắc tinh” trên chấm 11m. Thủ thành U23 Trung Quốc thừa nhận anh luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi trận đấu khi nghiên cứu đối thủ. “Tôi luôn ghi chú hướng sút penalty của đối phương, trận nào cũng vậy. Hôm nay những ghi chú đó đã được áp dụng và mang lại hiệu quả”, thủ môn được đào tạo ở CLB Atletico Madrid nói.

Đáng chú ý, trước quả đá bị cản phá, Li Hao còn “đánh đòn tâm lý” đối thủ: “Trước khi cậu ấy sút, tôi nói rằng tôi biết bóng sẽ đi vào đâu. Cậu ấy không tin tôi và vẫn sút đúng hướng tôi chọn. Tôi chỉ cần một chút chuyển động là đủ”.

Li Hao đã có tổng cộng 24 pha cứu thua cho U23 Trung Quốc sau 4 trận đấu, nhiều hơn bất cứ thủ môn nào ở giải U23 châu Á 2026.

“50% sức mạnh” của U23 Trung Quốc

Sau 4 trận đấu tại U23 châu Á 2026, Li Hao đã giữ sạch lưới cả 4 trận, thành tích tốt nhất giải. Thủ môn này thực hiện 24 pha cứu thua, nhiều nhất giải đấu, gấp đôi số lần cứu thua của thủ môn Trung Kiên bên phía U23 Việt Nam.

Đáng nói, U23 Trung Quốc mới chỉ ghi 1 bàn thắng sau 4 trận, nhưng đội bóng này vẫn tiến thẳng tới bán kết. Điều đó cho thấy vai trò đặc biệt của Li Hao, thủ môn sinh năm 2004 đang được giới chuyên môn đánh giá là “50% sức mạnh” của đội bóng này.

Sau trận tứ kết, Li Hao được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, đồng thời được truyền thông Trung Quốc tung hô như người hùng mới của bóng đá trẻ nước này.

Đối đầu U23 Việt Nam: Li Hao – Đình Bắc, ai thắng ai?

Ở bán kết diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1, U23 Trung Quốc sẽ chạm trán U23 Việt Nam, đội bóng đang sở hữu hàng công giàu đột biến với cái tên nổi bật là Đình Bắc (ghi 3 bàn). Một bên là thủ môn chưa thủng lưới bàn nào, người chơi xuất thần trên chấm luân lưu; bên kia là tiền đạo liên tục tỏa sáng trong những thời khắc quyết định.

Cuộc đấu trí giữa Li Hao và Đình Bắc hứa hẹn sẽ là điểm nóng đặc biệt của trận bán kết U23 châu Á 2026. Liệu “người nhện” của U23 Trung Quốc có tiếp tục đứng vững, hay Đình Bắc sẽ là người đầu tiên chọc thủng mành lưới bất khả xâm phạm ấy tại giải U23 châu Á 2026?