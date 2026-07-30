Choáng với giá trị chuyển nhượng của cầu thủ

Làng túc cầu dậy sóng trước tin Liverpool hỏi mua Barcola và bị PSG hét giá 170 triệu euro. Đó là nguồn tin uy tín từ nhà báo Ben Jacobs. Anh lý giải: "PSG định giá Barcola dựa trên các thương vụ chuyển nhượng vượt mốc 100 triệu euro tại Premier League. Với PSG, Barcola là ngôi sao cùng CLB vô địch Champions League 2 lần liên tiếp và cần gắn với mức giá phù hợp.

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 sẽ lập kỷ lục về số thương vụ trên 100 triệu euro. Các tân binh Sandro Tonali, Elliot Anderson và Morgan Rogers đã được chốt với giá trị vượt 100 triệu euro. Real Madrid chuẩn bị công bố Yan Diomande với mức giá không dưới 100 triệu euro. Arsenal đang nỗ lực chiêu mộ Vinicius Junior, dự kiến lập kỷ lục chuyển nhượng mới ở Premier League.

Man Utd đang ấp ủ một tiền vệ trung tâm chất lượng với giá trị dự kiến không dưới 100 triệu euro. Và PSG sau khi "vồ hụt" Diomande, sẵn sàng bán Barcola cũng sẽ "phá két" để đưa về ngôi sao tấn công mới.

"Bom" nổ liên tục ở Premier League

Sự sôi động của kỳ chuyển nhượng hè 2026 được kích nổ bằng 2 thương vụ bom tấn của Tottenham. "Gà trống" thành London lần lượt chiêu mộ Fernandes (85 triệu euro) và Tonali (100 triệu euro). Sau đó, Man City chiêu mộ Anderson với giá kỷ lục 138 triệu euro nhưng nhanh chóng bị Chelsea vượt mặt ở thương vụ Rogers (140 triệu euro).

Những bom tấn "trăm triệu" euro được các ông lớn Premier League chốt hạ cực nhanh. Khi phiên chợ hè 2026 mở cửa, Man Utd được dự đoán là đội có thể nổ bom tấn nhanh nhất trong các ông lớn. Dù vậy, "Quỷ đỏ" liên tục bỏ qua các thương vụ vì mức phí chuyển nhượng quá cao.

Truyền thông Anh nhìn vào câu chuyện MU đứng ngoài các vụ bom tấn từ đầu kỳ chuyển nhượng để phân tích vào chuyện thổi giá cầu thủ Anh.

Vụ Anderson gia nhập Man City đẩy sức nóng của phiên chợ hè 2026.

Trước đó, M. Fernandes được định giá 45-50 triệu euro. Tonali không thể có mức giá rẻ nhưng 100 triệu euro là con số điên rồ. Anderson được ước lượng mức giá chừng 80-100 triệu euro là con số hợp lý. Tương tự là Rogers, mức giá 138 triệu euro vượt rất xa so với dự đoán của Transfermarkt.

Từ đây, giới chuyên môn đặt ra câu hỏi những bom tấn kể trên có tương xứng với mức giá chuyển nhượng? Fernandes, Anderson và Rogers chỉ thật sự nổi lên từ mùa giải 2025/26. Trường hợp của Anderson có thể hiểu được cho mức phí 138 triệu euro, khi tiền vệ này tỏa sáng ở cả màu áo Nottingham và tuyển Anh. Anderson là hàng hiếm trong bối cảnh bóng đá Anh khan hiếm tiền vệ phòng ngự chất lượng.

Với Fernandes và Rogers, giá trị của họ khiến giới chuyên môn và CĐV giật mình. Fernandes vừa cùng West Ham xuống hạng. Các thống kê của tiền vệ này - ra sân 37 trận, chấm điểm trung bình 7, đạt tỷ lệ chuyền chuẩn 87% - chưa đến mức tiền vệ hàng đầu. Fernandes cũng không được triệu tập lên tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026.

Rogers chơi 37 trận, ghi 10 bàn và có 6 kiến tạo cho Aston Villa. Thống kê của Rogers chưa nằm trong tốp 5 tiền vệ tấn công hàng đầu tại Premier League. Thay vào đó, vị thế thật sự của Rogers vẫn ở mức tiềm năng cao, trên đà vươn tầm thành ngôi sao. Ở chiến dịch World Cup 2026, Rogers chỉ là phương án dự phòng tại tuyển Anh.

Những thương vụ "trăm triệu" không còn là của hiếm

Con số 100 triệu euro không còn là ranh giới phân định giữa cầu thủ bình thường và một siêu sao. Kể từ khi MU vung 100 triệu euro để chiêu mộ Antony, giới chuyên môn đã nói về xu hướng "ngáo giá". Và rồi, chỉ 3 năm sau, thương vụ chạm mốc trăm triệu euro không còn là của hiếm trên thị trường chuyển nhượng.

Chelsea liên tiếp nổ 2 bom tấn Enzo Fernandez và Moises Caicedo. Liverpool phá két để chiêu mộ Florian Wirtz và Alexander Isak. Bên cạnh đó, những thương vụ trăm triệu euro gọi tên Declan Rice (100 triệu euro) và Jude Bellingham (103 triệu euro). Trong số này, chỉ Rice và Bellingham được nhận định ngay từ đầu tương xứng với mức giá chuyển nhượng.

Diomande sắp gia nhập Real Madrid với giá trên 100 triệu euro.

Enzo (121 triệu euro) và Caicedo (116 triệu euro) là 2 canh bạc của Chelsea khi họ cạnh tranh với nhiều CLB khác. Đến nay, màn trình diễn của Enzo và Caicedo chỉ ở mức tròn vai, chưa bùng nổ thật sự để tương xứng giá trị. Wirtz (125 triệu euro) và Isak (148 triệu euro) gia nhập Liverpool vào mùa 2025/26 và gây thất vọng tràn trề.

Tính riêng khuôn khổ Premier League, tỷ lệ thất bại của các tân binh "trăm triệu euro" đang ở mức rất cao. Ngoài Antony, Jack Grealish (đến Man City, 117 triệu euro) và Romelu Lukaku (đến Chelsea, 113 triệu euro) thành những thương vụ hớ. Chelsea phải tìm cách bán tháo Lukaku chỉ sau một mùa. Trong khi đó, Grealish ngày càng trượt dốc và bị Man City mang cho Everton mượn ở mùa giải 2025/26.

Quay ngược thị trường về 10 năm trước, 89 triệu euro là con số MU bỏ ra để chiêu mộ bom tấn Paul Pogba, từng gây choáng váng cho làng túc cầu. Đến hiện tại, 100 triệu euro gần như là con số "sàn" để các CLB nhòm ngó một tài năng đang lên ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Điển hình như Diomande - tiền vệ 19 tuổi mới chơi thăng hoa một mùa - được hét giá trên trời.

Các CLB lao vào cuộc chiến kim tiền để chiếm lợi thế trên bàn đàm phán. Họ gắn cái mác "cầu thủ trăm triệu" vào các tân binh, trực tiếp tạo áp lực cho cầu thủ về việc phải tỏa sáng tương xứng giá trị chuyển nhượng. Và rồi, nhiều cầu thủ bị chê bai, chỉ trích chỉ sau một trận đấu tệ. Họ bị nhận định không tương xứng với giá trị chuyển nhượng khổng lồ và dần chìm nghỉm trong chỉ trích của CĐV, truyền thông.