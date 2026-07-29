Đội mưa, xếp hàng cả tiếng mua vé xem tuyển Việt Nam 'đấu' Singapore

Huyền My (ở Phạm Văn Đồng, Hà Nội) cho biết, chiều hôm trước chị từng đến điểm bán vé nhưng không mua được do hàng người xếp hàng quá dài. 'Chiều qua tôi có mặt lúc 15h30, khi đó trời vẫn nắng và hàng người khá dài. Thấy thời gian bán vé chỉ còn khoảng một tiếng nên tôi nghĩ phải chờ rất lâu, vì vậy quyết định về và hôm nay quay lại sớm hơn. Tôi đã đợi từ 9h đến khoảng 10h30 mới có thể mua được vé. Chờ khá lâu nhưng không khí mọi người xếp hàng cũng vui', chị nói.

Dự đoán về trận đấu, Huyền My cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Singapore 2-0 và kỳ vọng Xuân Son hoặc Đình Bắc ghi bàn cho đội chủ nhà.

Nguyễn Công Phong (19 tuổi, ở Mỹ Đình) có mặt tại điểm bán vé từ 8h, dự định mua 7 vé để cùng gia đình đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Theo Phong, thời điểm đó, một số phe vé liên tục nói vé đã hết nhằm khiến người hâm mộ bỏ về.

'Tôi đợi ở đây chắc phải hơn một tiếng rồi. Lúc 8h tôi đến, phe vé cứ bảo hết vé nên tôi biết là họ nói dối. Tôi đi sang phía cầu đối diện để quan sát, thấy bên này vẫn có người xếp hàng nên gần 9h tôi quay lại và vào hàng mua', Phong kể.

Đây là lần đầu Phong xếp hàng mua vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu. Tuy nhiên, anh cho rằng trải nghiệm lần này không thực sự thoải mái.

'Thứ nhất là thời tiết xấu, với cả phe vé ôm nhiều quá nên người dân không mua được nhiều', Phong nói.

Mỗi lượt chỉ khoảng 4-5 người được vào mua vé để hạn chế tình trạng lộn xộn. Quầy vé chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt, không hỗ trợ chuyển khoản.

VFF phát hành bốn mệnh giá vé gồm 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng. Trong đó, vé mệnh giá 500.000 đồng đã được thông báo hết trong sáng nay.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam dự kiến bán vé trực tuyến qua ứng dụng từ ngày 17/7 đến 25/7. Tuy nhiên, trước sức mua vượt dự kiến, đơn vị này quyết định mở thêm hình thức bán trực tiếp từ ngày 28/7. Trong hai ngày 29 và 30/7, vé được bán trực tiếp vào hai khung giờ 9-11h30 và 13h45-16h30. Riêng ngày 31/7, người hâm mộ có thể mua vé từ 9-11h30 và 14-20h.

Đội tuyển Việt Nam hiện dẫn đầu bảng A giải ASEAN Cup 2026 với 3 điểm và hiệu số +7, trong khi Indonesia và Singapore lần lượt xếp phía sau.

Sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Singapore để giữ vững ngôi đầu bảng và tiến gần hơn tới tấm vé vào bán kết. Sự cổ vũ của khán giả trên sân Mỹ Đình được kỳ vọng tiếp thêm động lực cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí dẫn đầu.

Trần Phương (ở Tây Hồ) có mặt tại điểm bán vé từ khoảng 7h30. 'Tôi nghĩ hôm nay là ngày trọng điểm bán vé nên chắc sẽ đông, vì vậy tôi đến sớm để chờ. Tôi đã xếp hàng khoảng một tiếng rồi. Bên ngoài khu vực bán vé khá sôi động, phe vé liên tục chào mời với mức giá khoảng 500.000-700.000 đồng, cao hơn giá niêm yết. Tuy nhiên, tôi đi từ Tây Hồ sang nên muốn mua vé trực tiếp bên trong sân', anh Phương nói.

Theo anh, việc mua vé không gặp nhiều khó khăn, song thời tiết mưa lớn và lối vào khu vực bán vé khá hẹp khiến tốc độ người hâm mộ vào mua vé bị hạn chế. Anh cho rằng những vé ở mệnh giá cao 500.000 đồng có thể đã hết, nên chọn mua 3 vé loại 400.000 đồng để cùng bạn bè đến sân.

Dự đoán về trận đấu, anh Phương cho rằng đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng 2-1 trước Singapore, song không dự đoán được cầu thủ nào sẽ ghi bàn.

Bên ngoài, một số người không đủ kiên nhẫn chờ đợi đã tìm mua vé chợ đen, trong khi một số khác mua vé rồi bán lại để hưởng chênh lệch.

Dọc đường Lê Quang Đạo, hàng chục phe vé liên tục chào mời người hâm mộ. Theo ghi nhận, vé mệnh giá 500.000 đồng được rao bán khoảng 900.000 đồng, trong khi vé 400.000 đồng có giá 600.000-700.000 đồng. Phe vé cho biết đây là hai hạng có vị trí đẹp, số lượng còn lại không nhiều.

Trong khi đó, vé mệnh giá 200.000 và 300.000 đồng tại các khán đài C, D cũng được phe vé bán chênh khoảng 100.000 đồng so với giá niêm yết.