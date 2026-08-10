Madam Pang thưởng lớn đội nhà, yêu cầu "đưa cúp về lại Thái Lan"

Ở lượt cuối bảng B, Thái Lan thắng Myanmar 2-0. Cả hai bàn thắng đều được ghi từ chấm phạt đền, sau các tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của cầu thủ Myanmar.

Kết quả này giúp Thái Lan khép lại vòng bảng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, vào bán kết với tư cách nhất bảng B.

Chủ tịch FAT Madam Pang chúc mừng và thưởng "nóng" 1,6 tỉ đồng cho tuyển Thái Lan khi giành vé bán kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh chụp màn hình)

"Chúc mừng và tự hào tuyển Thái Lan với thành tích giành vé bán kết ASEAN Cup 2026", Chủ tịch FAT Madam Pang viết trên trang cá nhân.

Theo Siam Sport, cùng lời chúc mừng, bà Pang còn thưởng "nóng" 2 triệu baht (1,6 tỉ đồng) cho đội nhà.

"Ngoài việc thưởng tiền cho đội tuyển, Madam Paeng kêu gọi người hâm mộ bóng đá Thái Lan tiếp tục ủng hộ và cổ vũ cho đội nhà, mang đến sự khích lệ liên tục để giúp đội thực hiện nhiệm vụ quan trọng là đưa cúp vô địch Đông Nam Á trở lại Thái Lan", Siam Sport cho hay.

Thái Lan là đội giàu thành tích nhất giải với 7 cúp vàng sau 15 mùa giải đã tổ chức. Thế nhưng ở mùa gần nhất, Thái Lan để Việt Nam đánh bại trong trận chung kết lượt về và nhìn thầy trò Kim Sang-sik nâng cao cúp vàng ngay trên sân nhà Rajamangala.

Cùng với đà lao dốc của các đội tuyển từ cấp độ trẻ đến tuyển quốc gia, hơn lúc nào hết, Thái Lan rất muốn vô địch ASEAN Cup 2026 để giải cơn khát danh hiệu và lấy lại niềm tin người hâm mộ.

Theo lịch bán kết, Thái Lan sẽ gặp Singapore tại lượt đi ngày 15-8 và lượt về ngày 18-8.