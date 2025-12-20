Trung Quốc tăng tốc tích trữ lượng dầu thô khổng lồ khi xu hướng giá suy yếu

Theo các tính toán dựa trên số liệu chính thức, lượng dầu thô dư thừa của Trung Quốc trong tháng 11 đạt khoảng 1,88 triệu thùng/ngày. Con số này cao gần gấp ba so với mức 690.000 thùng/ngày của tháng 10 và là mức cao nhất kể từ tháng 4.

Diễn biến này cho thấy Trung Quốc đang tận dụng xu hướng giá dầu yếu để mua vào và đưa dầu thô vào kho dự trữ, thay vì tăng mạnh hoạt động chế biến ngay lập tức.

Báo cáo cho thấy dòng dầu thô nhập khẩu tăng nhanh đã vượt xa tốc độ xử lý của các nhà máy lọc dầu. Trong khi nhập khẩu bùng lên, công suất lọc dầu nhìn chung vẫn giữ ở mức ổn định, không có sự gia tăng tương ứng.

Chính sự chênh lệch này đã tạo ra lượng dầu dư lớn, buộc phải được đưa vào kho dự trữ thay vì đi thẳng vào sản xuất.

Lượng dầu dư trong tháng 11 gần tương đương mức cao kỷ lục 1,89 triệu thùng/ngày ghi nhận hồi tháng 4, cho thấy đây không phải hiện tượng ngắn hạn. Động thái tích trữ mạnh tay phản ánh cách Trung Quốc chủ động điều tiết nguồn cung, vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa tận dụng chu kỳ giá thuận lợi.

Về dài hạn, việc Trung Quốc tăng dự trữ có thể góp phần tạo lực đỡ nhất định cho nhu cầu dầu toàn cầu, ngay cả khi xu hướng giá đang chịu áp lực giảm.