Thị trường Mỹ chao đảo trước kỳ nghỉ, điều gì đang xảy ra?

Dù các chỉ số chính vẫn hướng tới một năm tăng trưởng vững chắc, S&P 500 lại giảm nhẹ trong tháng 12, đi ngược xu hướng lịch sử vốn coi đây là tháng tích cực. Hai yếu tố lớn đang chi phối biến động gần đây là sự soi xét ngày càng kỹ đối với chi tiêu khổng lồ cho AI và những thay đổi trong kỳ vọng về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) năm 2026.

Tuần qua, những câu hỏi xoay quanh một dự án trung tâm dữ liệu của Oracle đã gây áp lực lên nhóm cổ phiếu công nghệ và AI, trong khi số liệu lạm phát “dịu” hơn dự kiến lại giúp thị trường hồi phục phần nào.

“Santa rally” là gì và xác suất xuất hiện năm nay ra sao?

Theo thống kê từ năm 1950, “Santa rally” thường giúp S&P 500 tăng trung bình 1,3% trong 5 phiên cuối năm và 2 phiên đầu tháng 1. Năm nay, giai đoạn này bắt đầu từ giữa tuần và kéo dài đến ngày 5/1.

Một số chuyên gia cho rằng dữ liệu kinh tế gần đây củng cố kỳ vọng Fed duy trì xu hướng nới lỏng, qua đó mở ra “đèn xanh” cho đợt tăng cuối năm. Tuy vậy, áp lực chốt lời sau một năm tăng mạnh cũng có thể khiến thị trường dao động mạnh hơn bình thường.

Dữ liệu kinh tế và Fed đang tác động thế nào đến tâm lý nhà đầu tư?

Thị trường tuần này phải “tiêu hóa” loạt dữ liệu bị dồn lại sau thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa. Báo cáo việc làm cho thấy tăng trưởng việc làm hồi phục trong tháng 11, nhưng tỷ lệ thất nghiệp lên 4,6% – mức cao nhất hơn 4 năm. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng thấp hơn dự báo.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo các số liệu này có thể bị méo mó do việc thu thập dữ liệu bị chậm, trùng với giai đoạn các nhà bán lẻ tung ra nhiều chương trình giảm giá cuối năm. Điều này khiến triển vọng chính sách của Fed trong năm 2026 vẫn là dấu hỏi lớn.

Vai trò của cổ phiếu AI và công nghệ đang thay đổi

AI vẫn là động lực chính nâng đỡ thị trường năm 2025, với S&P 500 tăng hơn 15% và hướng tới năm thứ ba liên tiếp tăng trên 10%. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện sự hoài nghi về việc khi nào các khoản đầu tư hạ tầng AI khổng lồ mới mang lại lợi nhuận thực sự.

Sự thận trọng này đã khiến cổ phiếu công nghệ – nhóm có tỷ trọng lớn nhất trong các chỉ số chịu áp lực. Dòng tiền bắt đầu dịch chuyển sang các lĩnh vực khác như tài chính, vận tải và cổ phiếu vốn hóa nhỏ, giúp thị trường duy trì trạng thái đi ngang thay vì điều chỉnh sâu.