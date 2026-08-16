Tài sản tỷ phú "hụt hơi" trong tuần VN-Index bay hơn 30 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một tuần giao dịch kém tích cực khi VN-Index không thể chinh phục vùng kháng cự 1.800 điểm và quay đầu điều chỉnh mạnh về cuối tuần.

Kết tuần, VN-Index dừng tại 1.729,08 điểm, giảm gần 39 điểm, tương ứng 2,2% so với tuần trước.

Về mức độ ảnh hưởng, áp lực bán trong phiên cuối tuần áp đảo. Top 10 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đã khiến VN-Index mất tổng cộng 24,72 điểm, trong đó riêng VIC và VHM lấy đi hơn 15 điểm.

Sự điều chỉnh của thị trường cũng phần nào tác động đến giá trị tài sản của các tỷ phú, đặc biệt với những người có phần lớn tài sản gắn với cổ phiếu niêm yết.

Ông Phạm Nhật Vượng dẫn đầu với 31,5 tỷ USD

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng hiện là người sở hữu khối tài sản lớn nhất Việt Nam. Forbes ước tính tài sản ròng của ông ở mức 31,5 tỷ USD, tương ứng vị trí thứ 76 trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu. Con số này ghi nhận giảm 1,9 tỷ USD sau 1 tuần giao dịch và 10 hạng trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Đáng chú ý, riêng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã chiếm khoảng 72,6% tổng giá trị tài sản của 5 người giàu nhất Việt Nam. Khoảng cách giữa ông và người đứng thứ hai cũng lên tới khoảng 27,6 tỷ USD.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, hệ sinh thái của doanh nghiệp do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập còn đang mở rộng sang những lĩnh vực công nghệ mới, trong đó có không gian.

Ngày 11/8, VinSpace ký hợp đồng với SpaceX để triển khai kế hoạch phóng các vệ tinh do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Theo thỏa thuận, SpaceX cung cấp dịch vụ phóng, trong khi VinSpace đảm nhiệm các khâu từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đến vận hành hệ thống vệ tinh sau khi đưa lên quỹ đạo.

Các vệ tinh này dự kiến được phóng vào quý 2/2027 thông qua chương trình Transporter Rideshare của SpaceX. Đây là hình thức phóng chung nhiều vệ tinh trong một nhiệm vụ, qua đó giúp tối ưu chi phí so với phương án thuê riêng một tên lửa.

"Nữ tướng" Vietjet sở hữu tài sản 3,9 tỷ USD

Đứng sau ông Phạm Nhật Vượng là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet. Theo Forbes, nữ doanh nhân này đang sở hữu khoảng 3,9 tỷ USD và đứng thứ 1.112 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Trong nhóm 5 tỷ phú giàu nhất Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là trường hợp duy nhất mà Forbes xác định hàng không là lĩnh vực đóng vai trò chính trong nguồn tài sản.

Hoạt động của Vietjet thời gian gần đây cũng có thêm một điểm đáng chú ý liên quan đến SpaceX. Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, hãng hàng không này đã ký hợp đồng cung cấp Internet trên máy bay với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam vào tháng 5.

Trước đó, từ năm 2025, Vietjet cho biết đang làm việc với SpaceX cùng một số nhà cung cấp công nghệ để nghiên cứu phương án trang bị kết nối Internet cho đội bay hàng trăm chiếc.

Starlink là hệ thống Internet vệ tinh do SpaceX phát triển và vận hành, sử dụng mạng lưới hàng nghìn vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm cung cấp kết nối tốc độ cao, kể cả tại những khu vực khó tiếp cận bằng hạ tầng viễn thông truyền thống.

Hai nữ doanh nhân Vingroup cùng góp mặt

Vị trí thứ ba thuộc về bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup, với tài sản được Forbes ước tính khoảng 3,7 tỷ USD. Bà hiện đứng thứ 1.162 trên bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng, cũng là Phó Chủ tịch Vingroup, đứng thứ tư với khối tài sản khoảng 2,6 tỷ USD. Thứ hạng của bà trên bảng xếp hạng toàn cầu là 1.603.

Như vậy, 3 trong 5 vị trí dẫn đầu danh sách người giàu nhất Việt Nam hiện thuộc về các nữ tỷ phú.

Ông Trần Đình Long đứng thứ năm

Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long là người đứng thứ năm trong danh sách. Forbes hiện định giá tài sản ròng của ông khoảng 2,4 tỷ USD, đưa ông lên vị trí thứ 1.781 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

Ông Hồ Hùng Anh và Ngô Chí Dũng cũng đang ghi nhận khối tài sản gần như đi ngang sau 1 tuần giao dịch với giá trị lần lượt 2,1 tỷ USD và 1,1 tỷ USD.