Choáng ngợp "hầm trú ẩn" của giới tỷ phú công nghệ: Biệt thự trăm triệu USD "bất khả xâm phạm"

Hiện chỉ có 84 cư dân sinh sống trên hòn đảo siêu biệt lập Indian Creek, được mệnh danh là “hầm trú ẩn tỷ phú”. Ảnh: Eva Marie Uzcategui - Bloomberg/Getty Images

Đó là Indian Creek Island, hòn đảo nhân tạo rộng khoảng 300 mẫu Anh nằm trên vịnh Biscayne, phía bắc Miami Beach, theo Fortune. Nơi đây được mệnh danh là “Hầm trú ẩn của giới tỷ phú”, bởi mức độ riêng tư và an ninh đặc biệt mà ngay cả những khu nhà giàu nổi tiếng khác ở Miami cũng khó sánh bằng.

Giá bất động sản tại Indian Creek thường bắt đầu từ khoảng 60 triệu USD, nhưng có tiền chưa chắc đã mua được nhà. Hòn đảo chỉ có 41 lô đất ven biển, trong khi số cư dân vào năm 2020 là khoảng 84 người, biến nơi đây thành một trong những cộng đồng khép kín, đắt đỏ và kín đáo bậc nhất nước Mỹ.

Trong số những người từng hoặc đang sở hữu bất động sản tại Indian Creek có nhiều cái tên đình đám như nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg, huyền thoại bóng bầu dục Tom Brady và thậm chí cả Ivanka Trump - con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chỉ có một cây cầu dẫn vào đảo, khách phải xuất trình giấy tờ

Hòn đảo siêu biệt lập Indian Creek, được mệnh danh là “hầm trú ẩn tỷ phú” nhìn từ trên cao. Ảnh Getty Images

Điều khiến Indian Creek khác biệt không chỉ là những dinh thự ven biển trị giá hàng chục hoặc hàng trăm triệu USD, mà còn là hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt gần như tách biệt hoàn toàn hòn đảo với thế giới bên ngoài.

Indian Creek là một đô thị độc lập, có chính quyền và lực lượng cảnh sát riêng. Cảnh sát tuần tra 24 giờ mỗi ngày không chỉ trên đảo mà còn bằng đường thủy, tạo thành một vòng bảo vệ nhiều lớp quanh khu dân cư.

Chỉ có một cây cầu duy nhất nối Indian Creek với đất liền. Mọi người muốn vào đảo đều phải đi qua chốt kiểm soát, xuất trình giấy tờ tùy thân và trong một số trường hợp có thể bị kiểm tra phương tiện.

Michael Martirena, chuyên gia môi giới bất động sản siêu sang từng đưa khách hàng tới tham quan các căn nhà trên đảo, mô tả Indian Creek như một “ốc đảo” biệt lập.

Theo ông, gần như không ai có thể tự do ra vào hòn đảo nếu không có lý do rõ ràng.

Không giống các khu dân cư nổi tiếng của giới ngôi sao tại Miami như Palm Island, Star Island hay Hibiscus Island – nơi các tour du lịch bằng thuyền thường xuyên đi qua để ngắm biệt thự – Indian Creek có lực lượng tuần tra đường thủy nhằm ngăn người tò mò tiếp cận từ phía biển.

Vị trí của hòn đảo cùng hệ thống cảnh quan được bố trí có chủ đích cũng khiến rất ít ngôi nhà ở các khu vực lân cận như Bay Harbor Islands hay Surfside có thể quan sát rõ bên trong Indian Creek.

Sự kín đáo này trở thành một trong những “đặc quyền” đắt giá nhất mà giới tỷ phú tìm kiếm.

Biệt thự 150–200 triệu USD, sân golf muốn vào phải đóng 500.000 USD

Bên trong Indian Creek, phần lớn diện tích trung tâm được dành cho Indian Creek Country Club cùng sân golf riêng 18 lỗ.

Những người muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ được cho là phải đóng khoản phí gia nhập khoảng 500.000 USD, đồng thời trải qua quy trình xét duyệt kéo dài. Đây không chỉ là nơi giải trí mà còn là không gian giao lưu riêng của những người thuộc nhóm giàu có nhất nước Mỹ.

Đầu năm nay, Mark Zuckerberg được cho là đã mua một dinh thự mới hoàn thiện trên đảo với giá ước tính từ 150 triệu đến 200 triệu USD.

Tuy nhiên, với nhiều tỷ phú, việc mua một căn biệt thự chưa phải điểm kết thúc. Theo các chuyên gia bất động sản, không ít người sẵn sàng phá bỏ công trình cũ để xây dựng một khu nhà hoàn toàn mới theo yêu cầu riêng.

Ở phía tây Indian Creek – khu vực được xem là riêng tư bậc nhất – các lô đất có diện tích khoảng 7.400 m2, lớn hơn đáng kể so với mức khoảng 4.600 m2 phổ biến ở những khu vực khác trên đảo.

Đây cũng là nơi hai trong số những tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới là Mark Zuckerberg và Jeff Bezos sở hữu bất động sản.

Jeff Bezos chi hơn 230 triệu USD mua 3 bất động sản

Kể từ khi công bố kế hoạch chuyển từ Seattle đến Florida vào năm 2023, Jeff Bezos đã mua ba bất động sản tại Indian Creek với tổng giá trị hơn 230 triệu USD.

Ông đang biến hai khu đất ở phía tây thành một tổ hợp nhà ở riêng, trong khi sinh sống tại căn biệt thự phong cách Địa Trung Hải trên khu đất thứ ba ở phía bên kia hòn đảo.

Tuy nhiên, ngay cả giới siêu giàu cũng không dễ dàng tiếp cận thị trường bất động sản tại đây.

Phần lớn các thương vụ được thực hiện theo hình thức “off-market”, tức bất động sản không được công khai rao bán. Người mua thường phải thông qua các môi giới chuyên biệt, làm việc trực tiếp với đại diện của chủ sở hữu và nhiều lần liên hệ trước khi có cơ hội đàm phán.

Cách giao dịch kín đáo giúp cộng đồng hạn chế thông tin bị tiết lộ và duy trì sự riêng tư tuyệt đối.

Làn sóng tỷ phú đổ về Florida

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các tỷ phú tại Indian Creek phản ánh làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của giới giàu có tới Nam Florida.

Theo giới môi giới, thị trường bất động sản hạng sang tại khu vực này đang trải qua một đợt bùng nổ mới, được ví như “COVID 2.0”. Một trong những yếu tố hấp dẫn là Florida không áp thuế thu nhập cá nhân cấp bang, trong khi thị trường nhà ở phân khúc thấp hơn lại đang chậm lại.

Làn sóng này còn được thúc đẩy bởi đề xuất đánh thuế tài sản của tỷ phú tại California. Nếu được cử tri thông qua, biện pháp này có thể áp mức thuế 5% đối với giá trị tài sản ròng của các tỷ phú là cư dân California vào ngày 1/1/2026.

Nhà đồng sáng lập Google Larry Page được cho là đã bắt đầu chuyển một số tài sản, bao gồm văn phòng quản lý tài sản gia đình, ra khỏi California. Ông cũng vừa chi khoảng 173 triệu USD để mua hai dinh thự ven biển tại khu Coconut Grove ở Miami.

Với những người siêu giàu, Indian Creek không đơn thuần là nơi ở. Đó là một pháo đài, một hầm trú ẩn khép kín, nơi tiền bạc được đổi lấy sự riêng tư, an toàn và khả năng tránh xa sự chú ý của công chúng.