Tài sản tăng thêm 400 triệu USD, ông Trump hiện giàu cỡ nào?

Tài sản của ông Trump tăng mạnh

Theo Forbes, giá trị tài sản của ông Donald Trump đã tăng thêm hơn 400 triệu USD sau khi cổ phiếu Trump Media and Technology Group tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Động lực chính đến từ thông báo sáp nhập giữa Trump Media và TAE Technologies, khiến giới đầu tư phản ứng tích cực.

Ông Trump hiện là cổ đông chi phối của Trump Media thông qua một quỹ tín thác. Với đà tăng của cổ phiếu, Forbes ước tính tổng tài sản ròng của ông Trump hiện vào khoảng 6,7 tỷ USD.

Thương vụ sáp nhập Trump Media – TAE Technologies có gì đặc biệt?

Theo thông cáo báo chí, thương vụ được thực hiện dưới hình thức hoán đổi cổ phiếu, trong đó cổ đông của mỗi bên sẽ nắm khoảng 50% công ty hợp nhất. Sau khi hoàn tất vào năm 2026, Trump Media sẽ trở thành công ty mẹ của TAE cùng các đơn vị trực thuộc như Truth Social, nền tảng streaming Truth+ và dịch vụ tài chính dự kiến mang tên Truth.Fi.

Theo thỏa thuận, Trump Media sẽ chuyển tối đa 200 triệu USD tiền mặt cho TAE khi ký kết hợp đồng và thêm 100 triệu USD khi nộp hồ sơ sáp nhập (S-4) lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC). CEO Trump Media Devin Nunes và CEO TAE Michl Binderbauer sẽ cùng đảm nhiệm vai trò đồng CEO của công ty mới.

Sau khi sáp nhập, công ty hợp nhất đặt mục tiêu xây dựng “nhà máy điện nhiệt hạch quy mô tiện ích đầu tiên trên thế giới”, với công suất ban đầu 50 megawatt. Ngoài ra, kế hoạch dài hạn còn bao gồm việc phát triển thêm các nhà máy nhiệt hạch có công suất từ 350 đến 500 megawatt, dù chưa công bố mốc thời gian cụ thể.

Ông Devin Nunes gọi năng lượng nhiệt hạch là “bước đột phá năng lượng lớn nhất kể từ khi điện hạt nhân thương mại xuất hiện vào thập niên 1950”, cho rằng công nghệ này có thể giúp hạ giá điện, đảm bảo ưu thế AI của Mỹ, phục hồi sản xuất và tăng cường an ninh quốc gia.

Cổ phiếu Trump Media đã phản ứng ra sao với thương vụ này?

Trước khi thông tin sáp nhập được công bố, cổ phiếu Trump Media đã giảm hơn 40% kể từ tháng 10 và nằm trong nhóm các doanh nghiệp liên quan đến ông Trump có diễn biến tiêu cực trong năm nay. Tuy nhiên, thương vụ với TAE đã đảo ngược tâm lý thị trường, giúp cổ phiếu bật tăng mạnh trong một phiên.

Dù ông Trump đã chuyển quyền sở hữu các doanh nghiệp sang quỹ tín thác do con trai Donald Trump Jr. quản lý, ông vẫn là người thụ hưởng duy nhất và tiếp tục hưởng lợi tài chính từ các hoạt động kinh doanh.

TAE Technologies là ai trong cuộc chơi năng lượng nhiệt hạch?

TAE Technologies được thành lập năm 1998 và là một trong những công ty tư nhân lâu đời nhất thế giới theo đuổi công nghệ nhiệt hạch. Đầu năm nay, doanh nghiệp này đã huy động 150 triệu USD, với sự tham gia của Google và Chevron Technology Ventures.

Tính đến nay, TAE đã gọi vốn hơn 1,3 tỷ USD. Sự quan tâm của giới đầu tư đối với công ty tăng mạnh sau khi Mỹ công bố bước đột phá trong nghiên cứu nhiệt hạch vào năm 2022, dù các chuyên gia vẫn cho rằng việc thương mại hóa công nghệ này còn cần nhiều thời gian.