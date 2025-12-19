Tuyên bố bất ngờ của ông Trump về khả năng tấn công Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/12 tuyên bố, ông không cần sự chấp thuận của quốc hội Mỹ để tiến hành các đòn tấn công trên bộ nhằm vào Venezuela, bất chấp những chỉ trích cho rằng ông đã vượt quá thẩm quyền khi ra lệnh tấn công trên biển.

Khi được phóng viên hỏi liệu có phải xin phép các nghị sĩ Mỹ trước khi tấn công các băng nhóm ma túy trên lãnh thổ Venezuela hay không, ông Trump nói ông không gặp vấn đề gì nếu làm vậy, nhưng bày tỏ lo ngại: Các chính trị gia “rất dễ để lộ thông tin”.

“Tôi không ngại nói với họ, nhưng bạn biết đấy, chuyện đó không quá quan trọng. Tôi không bắt buộc phải nói”, ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục.

Theo Hiến pháp Mỹ, dù tổng thống là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, nhưng chỉ quốc hội mới có thẩm quyền chính thức tuyên chiến. Lập luận này không chỉ được đảng Dân chủ nêu ra mà còn nhận được sự ủng hộ của một số nghị sĩ trong chính đảng của ông Trump, dù đa số đảng Cộng hòa vẫn đứng về phía ông.

“Ông Trump đã không chứng minh được cơ sở thẩm quyền cần thiết theo luật pháp Mỹ hoặc luật pháp quốc tế để thực hiện các cuộc tấn công quân sự gây chết người nhằm vào những con tàu đó”, Hạ nghị sĩ Dân chủ Gregory Meeks phát biểu trong một phiên tranh luận tại Hạ viện.

“Không ai có thể khẳng định các con tàu đó - một số thậm chí không hướng đến Mỹ và ở cách xa hàng nghìn km so với lãnh thổ Mỹ - lại gây ra mối đe dọa tức thời đối với người dân Mỹ đến mức phải sử dụng vũ lực quân sự”, ông Meeks nhấn mạnh.

Theo AFP, một số chuyên gia nhận định, ông Trump có thể ra lệnh tiến hành những đòn tấn công quân sự hạn chế bên trong lãnh thổ Venezuela mà không cần quốc hội phê chuẩn, nhưng chỉ trong thời gian ngắn và chỉ khi các hành động đó được coi là mang tính phòng vệ hoặc có phạm vi hạn chế.

Sau vụ tấn công khủng bố 11/9 nhằm vào Mỹ, quốc hội nước này đã cho phép sử dụng vũ lực trong các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq. Quyền hạn này sau đó cũng được viện dẫn để thực hiện các chiến dịch chống khủng bố tại nhiều quốc gia khác.

Kể từ tháng 9, Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy trên vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến ít nhất 99 người thiệt mạng và làm bùng lên tranh cãi gay gắt về tính hợp pháp của các chiến dịch này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố, chiến dịch của Mỹ thực chất nhằm mục tiêu thay đổi chính quyền Venezuela, chứ không phải chống buôn bán ma túy như Washington tuyên bố.