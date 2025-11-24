Khối tài sản của ông Trump giảm 1,1 tỷ USD, hiện còn bao nhiêu?

Tài sản ròng của ông Trump hiện được ước tính khoảng 6,2 tỷ USD, giảm từ mức kỷ lục 7,3 tỷ USD hồi tháng 9. Nguyên nhân chính đến từ việc cổ phiếu Trump Media and Technology Group (TMTG) – doanh nghiệp sở hữu mạng xã hội Truth Social – rơi xuống 10,18 USD/cổ phiếu vào cuối tuần, mức thấp nhất từ trước đến nay.

Cổ phiếu DJT (mã giao dịch của TMTG) giảm mạnh trong bối cảnh thị trường tiền số suy yếu, với bitcoin và nhiều token khác cùng lao dốc. Đây là cú trái ngược hoàn toàn với giai đoạn 12 tháng trước, khi tài sản của ông Trump tăng 3 tỷ USD nhờ đà tăng của các khoản đầu tư liên quan đến tiền số.

Khoản đầu tư crypto nào của ông Trump đang mất giá?

Một trong những động lực chính từng giúp tài sản ông Trump tăng mạnh là World Liberty Financial – nền tảng tài chính phi tập trung được ông và ba người con trai đồng sáng lập. Dự án này phát hành 100 tỷ token $WLFI, trong đó 22,5 tỷ token thuộc về công ty DT Marks DEFI LLC do ông Trump sở hữu 70%.

Token $WLFI từng đạt đỉnh 0,31 USD ngay ngày ra mắt trong tháng 9/2024, nhưng hiện chỉ còn 0,158 USD – tức mất gần một nửa giá trị. Theo chính sách của dự án, các token của nhà sáng lập chưa thể bán ra, nên khả năng ông Trump chốt lời ở thời điểm hiện tại là rất thấp.

Công ty truyền thông – mạng xã hội của ông Trump đang hoạt động ra sao?

Cổ phiếu DJT từng đạt mức 43,31 USD vào tháng 1 – cao gấp hơn 4 lần hiện tại. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh không khả quan khiến giá cổ phiếu tiếp tục chịu áp lực.

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Trump Media and Technology Group lỗ 54,8 triệu USD trong quý III, dù doanh thu chỉ đạt 973.000 USD. Khoản lỗ từ bitcoin lên tới 48 triệu USD, được bù một phần nhờ lãi 33 triệu USD từ đồng tiền số Cronos.

Dù tuyên bố tách mình khỏi hoạt động kinh doanh để tránh xung đột lợi ích, ông Trump vẫn sở hữu gần 115 triệu cổ phiếu DJT thông qua một quỹ tín thác do con trai Donald Trump Jr. quản lý.Về mặt pháp lý, quỹ này do Donald Trump Jr. vận hành, nhưng ông Trump vẫn là người hưởng lợi duy nhất, theo các hồ sơ nộp lên SEC và các bản công bố của Trump Organization.