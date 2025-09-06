Tài sản tăng mạnh, Elon Musk tiếp tục bỏ xa phần còn lại của top tỷ phú thế giới

Elon Musk tiếp tục giữ ngôi vương tỷ phú giàu nhất hành tinh trong tháng thứ 16 liên tiếp. Tài sản của ông đạt 415,6 tỷ USD, tăng thêm 14,4 tỷ USD chỉ trong tháng 8 nhờ cổ phiếu Tesla tăng gần 8%. Khoảng cách giữa Musk và người giàu thứ hai – Larry Ellison (Oracle) – hiện lên tới 144,7 tỷ USD, mức chênh lệch khổng lồ trong lịch sử.

Dù vậy, Musk vẫn đối mặt nhiều thách thức. Tesla đang bị kiện tập thể vì cáo buộc thổi phồng khả năng tự lái của xe, trong khi doanh số xe điện giảm tốc mạnh. Song song đó, Musk vẫn nắm giữ các vị trí chủ chốt tại SpaceX, mạng xã hội X (Twitter cũ) và công ty trí tuệ nhân tạo xAI.

Elon Musk vẫn giữ vững ngôi vương về sự giàu có

Biến động đáng chú ý về tài sản các tỷ phú thế giới

Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle, trở thành “người thua cuộc lớn nhất” tháng 8 khi mất gần 29 tỷ USD. Nguyên nhân là cổ phiếu Oracle giảm gần 10% sau khi vừa giúp ông “bỏ túi” thêm 37 tỷ USD trong tháng 7. Dù vậy, Ellison vẫn giữ vị trí tỷ phú giàu thứ hai thế giới với 270,9 tỷ USD.

Jensen Huang, CEO Nvidia, cũng tụt hạng từ thứ 6 xuống thứ 9 khi tài sản giảm 3,5 tỷ USD do cổ phiếu công ty bị áp lực từ thông tin Alibaba Trung Quốc phát triển chip riêng.

Larry Page và Sergey Brin – hai đồng sáng lập Google – là những người hưởng lợi nhiều nhất. Cổ phiếu Alphabet tăng gần 9%, giúp tài sản Page tăng thêm 20,3 tỷ USD và Brin tăng 15,1 tỷ USD. Page giữ vững vị trí số 5, còn Brin leo lên hạng 6 thế giới.

Ngoài ra, tỷ phú Bernard Arnault – “ông trùm” hàng xa xỉ duy nhất trong top 10 – cũng tăng thêm 11,2 tỷ USD, nhờ tập đoàn LVMH duy trì lợi nhuận tốt. Ông từ vị trí số 10 vươn lên hạng 7.

Top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới tháng 9/2025

Theo Forbes, danh sách tính đến 1/9/2025 như sau:

Elon Musk – 415,6 tỷ USD (Tesla, SpaceX, xAI, X)

Larry Ellison – 270,9 tỷ USD (Oracle)

Mark Zuckerberg – 253 tỷ USD (Meta)

Jeff Bezos – 240,9 tỷ USD (Amazon)

Larry Page – 178,3 tỷ USD (Google)

Sergey Brin – 165,9 tỷ USD (Google)

Bernard Arnault – 154,1 tỷ USD (LVMH)

Steve Ballmer – 151,3 tỷ USD (Microsoft, LA Clippers)

Jensen Huang – 150,4 tỷ USD (Nvidia)

Warren Buffett – 150,4 tỷ USD (Berkshire Hathaway)

Ngoài top 10, Alice Walton, con gái nhà sáng lập Walmart Sam Walton, hiện là người phụ nữ giàu nhất thế giới với khối tài sản 106,5 tỷ USD, đứng thứ 17 toàn cầu.