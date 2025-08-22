Ông Trump thắng kiện, tài sản tăng thêm nửa tỷ USD

Tài sản của ông Trump bất ngờ tăng mạnh

Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của ông Trump hiện ở mức khoảng 6 tỷ USD, tăng từ 5,5 tỷ USD trước khi có phán quyết mới. Lý do chính là tòa phúc thẩm đã bác bỏ khoản phạt 450 triệu USD (cộng thêm lãi suất lên tới 517 triệu USD) mà thẩm phán Arthur Engoron từng tuyên trước đó.

Khoản nợ khổng lồ này được xóa khỏi bảng cân đối tài chính của ông Trump, giúp khối tài sản ròng tăng lên tức thì. Đây là một cú hích lớn với tổng thống.

Tuy vậy, bà Letitia James – Tổng chưởng lý New York, người khởi kiện vụ việc – tuyên bố sẽ kháng cáo lên tòa cao nhất của bang. Điều này đồng nghĩa chưa thể khẳng định ông Trump đã “thoát” hoàn toàn.

Ông Trump còn phải đối mặt những rắc rối pháp lý nào?

Mặc dù không còn gánh khoản phạt dân sự 500 triệu USD, ông Trump vẫn bị giữ nguyên phán quyết là có hành vi gian lận khi khai khống giá trị tài sản để làm đẹp báo cáo tài chính. Ngoài ra, một số biện pháp hạn chế phi tài chính vẫn còn hiệu lực.

Không chỉ vậy, ông Trump hiện còn nợ khoảng 95 triệu USD từ các vụ kiện phỉ báng nhà văn E. Jean Carroll. Trong đó, khoản 5 triệu USD đã được tòa giữ nguyên, còn khoản 89 triệu USD đang chờ phán quyết cuối cùng của tòa phúc thẩm.

Điều này cho thấy dù tài sản tăng mạnh, “bóng mây” pháp lý vẫn chưa buông khỏi tổng thống.

Tài sản và tiền mặt của ông Trump biến động ra sao?

Điều đáng chú ý là chỉ trong vòng vài tháng, tài sản của ông Trump đã biến động rất mạnh. Trước phán quyết của thẩm phán Engoron hồi tháng 2/2024, ông chỉ sở hữu khoảng 2,6 tỷ USD. Tuy nhiên, nhờ cổ phần tại Trump Media & Technology Group – công ty mẹ của mạng xã hội Truth Social – giá trị tài sản đã tăng vọt.

Forbes cho biết ông Trump chỉ có khoảng 413 triệu USD tiền mặt vào đầu năm, không đủ để chi trả khoản phạt 500 triệu USD. Nhưng hiện nay, ông đã có hơn 770 triệu USD tiền mặt, phần lớn nhờ bán các khoản đầu tư tiền điện tử.

Dù vậy, câu chuyện về việc ông từng “tự đặt” giá trị tài sản rồi để các cộng sự điều chỉnh số liệu nhằm đạt con số mong muốn, theo lời khai của cựu luật sư Michael Cohen, vẫn là điểm khiến ông đối mặt chỉ trích nặng nề.

Ông Trump nói gì sau khi thắng kiện?

Ngay sau phán quyết, ông Trump tuyên bố đây là một “chiến thắng toàn diện” và “tin vui cho nước Mỹ”. Trên mạng xã hội Truth Social, ông gửi lời cảm ơn tòa án vì “có dũng khí để ra quyết định”.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lưu ý rằng tòa chỉ bác bỏ mức phạt tiền, còn bản chất vụ việc gian lận vẫn được giữ nguyên. Các thẩm phán phúc thẩm cho rằng mức phạt 450 triệu USD là “quá mức và không tương xứng với thiệt hại thực tế”.

Điều này cho thấy, dù thắng một nửa, ông Trump vẫn còn phải đối mặt với những tranh cãi pháp lý chưa ngã ngũ.