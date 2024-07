Tài sản của ông Trump tăng vọt 1 tỷ USD sau vụ ám sát hụt

Theo Forbes, tài sản ròng của Cựu Tổng tống Mỹ Donald Trump đã đạt 6,6 tỷ USD, giúp ông một lần nữa quay trở lại danh sách 500 tỷ phú giàu nhất thế giới. Tài sản của ông Trump từng tăng lên hơn 8 tỷ USD từ mức 4,1 tỷ USD sau khi Trump Media & Technology Group - công ty truyền thông của ông Trump - niêm yết phiên 26/3. Cổ phiếu công ty này khi đó có giá 79,38 USD.

Trong phiên giao dịch hôm qua 15/7 (giờ Mỹ), cổ phiếu Trump Media đã tăng 32% lên gần 41 USD/cp. Đây là phiên tăng mạnh thứ ba của cổ phiếu này trong năm nay.

Ông Trump hiện sở hữu 65% cổ phần Trump Media, tương đương 114,7 triệu cổ phiếu. Sau phiên hôm qua, giá trị số cổ phiếu này đã tăng từ 3,5 tỷ USD lên 4,6 tỷ USD.

Tài sản của ông Trump tăng hơn 1 tỷ USD

Trước đó, chiều 13/7 (giờ địa phương), một vụ xả súng đã xảy ra tại cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ở thành phố Butler (bang Pennsylvania), Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ bị bắn sượt qua tai phải nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Nghi phạm vụ xả súng - Thomas Matthew Crooks (20 tuổi) - đã bị bắn hạ. Vụ ám sát hụt này khiến một người tham dự thiệt mạng và hai người khác bị thương nghiêm trọng.

Giám đốc điều hành của Trump Media, Devin Nunes, đã kêu gọi một "cuộc điều tra liên bang nhanh chóng và toàn diện" ngay sau vụ việc, lên án vụ tấn công là "hèn nhát". Vụ tấn công đã khiến nhiều người phải lên tiếng kêu gọi tăng cường an ninh cho Trump tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tuần này. Chiến dịch tranh cử của Trump đã công bố một bản ghi nhớ cam kết đại hội sẽ tiếp tục diễn ra theo kế hoạch, với các biện pháp an ninh mới cho nhân viên và lực lượng an ninh bổ sung.

Vụ ám sát hụt hôm 13/7

Cổ phiếu Trump Media, vốn được coi là cổ phiếu meme do hoạt động giao dịch biến động bất kể triển vọng thực tế của công ty, đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ tin tức nào liên quan đến cựu Tổng thống. Trump Media là công ty mẹ của Truth Social, mạng xã hội được thành lập năm 2022 sau khi ông Trump bị cấm sử dụng Twitter (nay là X). Ông Trump thường đăng rất nhiều bài trên Truth Social. Mạng xã hội này được dự đoán sẽ có lượng người dùng tăng mạnh nếu ông Trump quay lại Nhà Trắng.

Không chỉ tài sản ròng tăng vọt, nhiều chuyên gia dự đoán vụ ám sát hụt hôm 13/7 sẽ khiến ông Trump có cơ hội thắng cử cao hơn. Cú vung nắm đấm hô "Fight! Fight! Fight!" (Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!) sau khi bị đạn bắn sượt qua tai của ông Trump đã trở thành "khoảnh khắc lịch sử".

