Tài khoản ngân hàng nhiều năm không sử dụng, bất ngờ nhận được hàng triệu đồng tiền “ủng hộ CUBA”

Tài khoản lâu không dùng bất ngờ nhận được tiền triệu

Trong 3 ngày gần đây, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đơn vị đã phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba”.

Chương trình diễn ra trong 65 ngày, từ ngày 13/8 đến 16/10, nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các hoạt động hợp tác phát triển bền vững, giúp nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và cấm vận.

Ngay khi vừa phát động, hàng triệu người dân khắp mọi miền Tổ quốc đã chung tay gửi ủng hộ qua số tài khoản 2022 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – MB Bank.

Chỉ trong 3 ngày, chương trình ủng hộ nhân dân Cuba đã đạt gần gấp đôi mục tiêu đề ra. Tính đến 11 giờ sáng ngày 15/8, chương trình đã chạm mốc hơn 125 tỷ đồng.

Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bài viết kêu gọi ủng hộ người dân Cuba được đăng tải, chia sẻ rộng rãi thể hiện tinh thần và nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam.

Trong đó, đặc biệt nhất là bài viết chia sẻ về việc tài khoản bỗng dưng nhận được hàng loạt tin nhắn báo biến động số dư với nội dung “CUBA”.

Tài khoản nhiều năm không sử dụng bất ngờ nhận được tiền ủng hộ Cuba. (Ảnh: Trung Thanh Vu)

“Các bác ơi, tình hình là em có 1 số tài khoản 2022 của ngân hàng ABBank, đã lâu lắm rồi không dùng tới, giống với số tài khoản của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. Vậy nên, đã có khá nhiều anh em ủng hộ chuyển nhầm sang tài khoản của em”, tài khoản này viết.

Được biết, người có số tài khoản nhận được tiền chuyển nhầm này có tên là Phạm Mạnh Hà, trú tại Hà Đông (Hà Nội). Anh Hà cho biết, tính đến sáng ngày 15/8, số tiền anh nhận được là hơn 4 triệu đồng.

Bất ngờ với tình huống lần đầu gặp trong đời, anh Hà liền đăng tải nội dung, hình ảnh lên mạng xã hội nhờ cộng đồng góp ý và cho lời khuyên nên làm thế nào để vẹn toàn nhất.

Bài viết về việc nhận được tiền chuyển nhầm của anh Hà nhận được hàng nghìn lượt quan tâm và bình luận trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay lập tức, bài viết của anh đã nhận về hàng nghìn lượt bình luận, quan tâm và chia sẻ. Trong buổi chiều nay, anh cho biết sẽ đến trực tiếp phòng giao dịch của ngân hàng để nhờ ngân hàng chuyển trả lại những người chuyển nhầm. Đồng thời, anh cũng tạm thời khoá tài khoản ngân hàng này để mọi người không chuyển vào được nữa.

Lưu ý khi nhận được tiền “chuyển nhầm”

Việc chuyển khoản nhầm có thể do nhiều nguyên nhân như sơ suất của người chuyển tiền, lỗi của nhân viên ngân hàng hoặc thậm chí là chủ đích của đối tượng lừa đảo với thủ đoạn rất tinh vi.

Việc chuyển tiền nhầm hay bỗng dưng nhận được một khoản tiền “chuyển nhầm” không phải chuyện hiếm. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách xử lý trong tình huống này.

Khi chủ tài khoản bỗng dưng nhận được một khoản tiền “chuyển nhầm” cần lưu ý là tuyệt đối không sử dụng số tiền này vào việc chi tiêu cá nhân. Cần chủ động liên hệ, phối hợp với ngân hàng, cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi chủ tài khoản bỗng dưng nhận được một khoản tiền “chuyển nhầm”, cần lưu ý là tuyệt đối không sử dụng số tiền này vào việc chi tiêu cá nhân. (Ảnh minh hoạ)

Việc tự ý sử dụng số tiền chuyển nhầm có thể khiến bạn gặp rắc rối về mặt pháp lý. Trong trường hợp người nhận tiền chuyển nhầm không chịu hoàn trả lại tiền và cố tình sử dụng thì đó là hành vi trái pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định.

Theo quy định, nếu số tiền bị chiếm giữ trái phép nằm trong khoảng từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, người phạm tội sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ trong tối đa 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Nếu chiếm giữ tài sản từ 200 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Trường hợp khoản tiền chuyển nhầm có giá trị nhỏ thì chủ tài khoản có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê rồi đối chiếu với những thông tin nhận được và tiến hành chuyển lại. Với số tiền lớn, chủ tài khoản nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc xác minh hoặc liên hệ với cơ quan Công an để trình bày và được hướng dẫn giải quyết.