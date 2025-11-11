Lãi tiết kiệm tăng mạnh, có 100 triệu đồng gửi ngân hàng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Tiết kiệm ngân hàng hút tiền nhàn rỗi của người dân

Lãi tiết kiệm được ngân hàng duy trì ở mức thấp thời gian qua, tuy nhiên đây vẫn là một trong những kênh hút tiền nhàn rỗi từ người dân. Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, tính tới cuối tháng 9/2025, tổng tiền gửi khách hàng toàn ngành ngân hàng đạt hơn 12,26 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 10,16% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm Top 10 ngân hàng chiếm gần 75% thị phần tiền gửi toàn ngành. Trong đó, đáng chú ý là các ngân hàng hàng đầu như BIDV có tiền gửi khoảng 2,09 triệu tỷ đồng, tăng ~6,86% so với cùng kỳ; VietinBank đạt ~1,78 triệu tỷ đồng, tăng ~10,53% so với cùng kỳ; Vietcombank ~1,61 triệu tỷ đồng, tăng ~6,42% so với cùng kỳ. Các ngân hàng tư nhân tăng trưởng tốt hơn nhiều ngân hàng nhỏ trong đó VPBank tăng ~20,62% tiền gửi so với cùng kỳ.

Mặc dù lãi suất huy động vẫn đang ở mức thấp nhưng bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ từ cuối tháng 10/2025 để đón cao điểm huy động vốn vào giai đoạn cuối năm. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 10, trung bình lãi suất kỳ hạn 3 tháng của nhóm ngân hàng thương mại tư nhân ở mức 4,1%. Trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại tư nhân tăng ở mức 5,34%, trong khi lãi suất của nhóm các ngân hàng thương mại quốc doanh giữ ổn định ở mức 4,7%. Theo đó, trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại tăng 15 điểm cơ bản so với đầu năm lên mức 5% vào cuối tháng 10.

Tiết kiệm ngân hàng vẫn là kênh hút tiền nhàn rỗi của người dân trong 9 tháng đầu năm

Trong những ngày đầu tháng 11 đến nay, một loạt ngân hàng như Sacombank, VPBank, MB, HDBank, SHB, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, LPBank, KienlongBank và PVCombank đã công bố tăng lãi tiết kiệm ở loạt kỳ hạn. Mặt bằng lãi tiết kiệm các kỳ hạn tiếp tục ghi nhận mức tăng đáng kể so với thời gian trước.

Có 100 triệu đồng gửi ngân hàng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Với việc nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi tiết kiệm trở lại kể từ cuối tháng 10/2025, số lãi thu được từ khoản gửi tiết kiệm 100 triệu đồng mới ghi nhận tăng đáng kể so với những tháng liền trước.

Theo khảo sát, biểu lãi tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 1 tháng đang được các ngân hàng niêm yết dao động từ 1,6%/năm đến 4,4%/năm. Trong đó, có hơn 10 ngân hàng có mức lãi từ 4%/năm trở lên ở kỳ hạn này. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới, số lãi khách hàng nhận được từ 133.333đ-366.666đ.

Với kỳ hạn 3 tháng, biểu lãi tiết kiệm các ngân hàng niêm yết từ 1,9%/năm đến 4,75%/năm. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới, số lãi khách hàng nhận được dao động từ 475.000đ-1,187 triệu đồng. Ở kỳ hạn này có tới 10 ngân hàng niêm yết lãi tiết kiệm từ 4,4%/năm trở lên. Trong đó, Techcombank gây bất ngờ với mức lãi cao nhất lên tới 4,75%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, biểu lãi tiết kiệm cao nhất các ngân hàng niêm yết dao động từ 2,9%/năm đến 5,9% năm. Chỉ có 6 ngân hàng niêm yết lãi tiết kiệm dưới 4%/năm ở kỳ hạn này. Trong khi đó, có hơn 20 ngân hàng niêm yết lãi tiết kiệm từ 5%/năm trở lên bao gồm 5 ngân hàng có lãi tiết kiệm từ 5,5%/năm trở lên. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới, số lãi khách hàng nhận được dao động từ 1,45 triệu đồng đến 2,95 triệu đồng.

Phần lớn các ngân hàng cũng niêm yết lãi tiết kiệm từ 5%/năm trở lên ở kỳ hạn 9 tháng. Ở kỳ hạn này, biểu lãi tiết kiệm ngân hàng dao động từ 2,9%/năm đến 5,85%/năm, trong đó, có 6 ngân hàng niêm yết lãi tiết kiệm từ 5,5%/năm trở lên. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới, số lãi khách hàng nhận được dao động từ 2,175 triệu đồng đến 4,387 triệu đồng.

Sau những lần tăng lãi tiết kiệm thời gian gần đây, mức lãi 6,1%/năm đã trở lại ở kỳ hạn 12 tháng. Thống kê cho thấy, biểu lãi tiết kiệm kỳ hạn này được các ngân hàng niêm yết từ 3,7%/năm đến 6,1%/năm. Trong đó, phần lớn các ngân hàng niêm yết lãi tiết kiệm từ 5,5%/năm trở lên và 2 ngân hàng có lãi tiết kiệm từ 6%/năm trở lên. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới, số tiền lãi khách hàng nhận được từ 3,7 triệu đồng đến 6,1 triệu đồng.

Ở kỳ hạn dài 18 tháng, biểu lãi tiết kiệm cao nhất lên tới 6,3%/năm thuộc về Bắc Á Bank và PVCombank, trong khi đó, SCB là ngân hàng có biểu lãi thấp nhất 3,9%/năm. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới kỳ hạn này, số tiền lãi khách hàng nhận được dao động từ 5,85 triệu đồng đến 9,45 triệu đồng. Ở kỳ hạn này có 4 ngân hàng niêm yết lãi tiết kiệm từ 6%/năm trở lên. Ngoài nhóm ngân hàng quốc doanh, phần lớn các ngân hàng thương mại có biểu lãi tiết kiệm từ 5,5%/năm trở lên.