Suýt bỏ học vì nghèo khó, người đàn ông vừa soán ngôi giàu nhất Đông Nam Á với 34,6 tỷ USD là ai?

Tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á đến từ Indonesia

Theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2025 do Forbes công bố, khu vực Đông Nam Á hiện ghi nhận 143 tỷ phú USD. Trong bức tranh đó, Indonesia tiếp tục là quốc gia có số lượng tỷ phú đông đảo, trong đó có người giàu nhất Đông Nam Á.

Đứng đầu bảng xếp hạng khu vực là Prajogo Pangestu, Chủ tịch Sinar Mas Group, với khối tài sản với khối tài sản trị giá 34,6 tỷ USD, theo Forbes, tăng mạnh trong những năm gần đây nhờ lĩnh vực hóa dầu và năng lượng tái tạo.

Prajogo Pangestu sinh ngày 13/5/1944 tại thị trấn Mangkajang, thành phố Singkawang, tỉnh Tây Kalimantan (Indonesia). Gia đình ông có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Xuất thân trong một gia đình không khá giả, cha ông làm nghề cạo mủ cao su tại đồn điền, đồng thời nhận may vá thêm để nuôi sống cả nhà.

Điều kiện kinh tế eo hẹp khiến con đường học tập của Prajogo Pangestu sớm bị gián đoạn. Cha ông từng thẳng thắn nói rằng gia đình chỉ đủ khả năng cho ông đi học trong vòng ba năm. Sau khi hoàn thành bậc tiểu học, ông buộc phải nghỉ học và đi học việc tại một cửa hàng nhỏ. Công việc này mang lại thu nhập rất thấp, nhưng giúp ông tích lũy kỹ năng sống.

Nhận thấy năng lực và sự thông minh của người em họ có nguy cơ bị lãng phí, một người anh họ đã đứng ra hỗ trợ tài chính để Prajogo Pangestu tiếp tục học thêm hai năm bậc trung học cơ sở. Chính những trải nghiệm từ thuở thiếu thời đã hình thành ở ông sự thấu hiểu sâu sắc với người lao động chân tay và ý thức rõ về giá trị của lao động bền bỉ.

Xuất thân là con trai của một thương nhân nhỏ trong ngành cao su, Prajogo Pangestu bắt đầu sự nghiệp kinh doanh vào cuối thập niên 1970 với lĩnh vực cung ứng gỗ xây dựng. Bước ngoặt lớn đến vào năm 1993, khi công ty do ông sáng lập – Barito Pacific (khi đó mang tên Barito Pacific Timber) – thực hiện IPO.

Đến năm 2007, doanh nghiệp này đổi tên thành Barito Pacific, đánh dấu giai đoạn mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực mới. Cũng trong năm đó, Barito Pacific mua lại 70% cổ phần của Chandra Asri Petrochemical, một trong những nhà sản xuất hóa dầu lớn nhất Indonesia.

Năm 2011, Chandra Asri Petrochemical sáp nhập với Tri Polyta Indonesia, hình thành doanh nghiệp hóa dầu hàng đầu quốc gia. Đến năm 2021, công ty tiếp tục thu hút sự quan tâm quốc tế khi bán 15% cổ phần cho Thaioil – doanh nghiệp trực thuộc Chính phủ Thái Lan.

Tài sản của Prajogo Pangestu tăng vọt trong những năm gần đây, chủ yếu nhờ giá trị cổ phần ông nắm giữ tại Barito Renewables Energy. Doanh nghiệp này thực hiện IPO vào tháng 10/2023, trong bối cảnh năng lượng tái tạo – đặc biệt là địa nhiệt – trở thành trụ cột chiến lược của Indonesia.

Barito Renewables Energy là công ty mẹ của Star Energy Geothermal Group, nhà sản xuất điện địa nhiệt lớn hàng đầu Indonesia với tổng công suất vận hành khoảng 886 MW. Hiện tập đoàn này đang vận hành ba nhà máy điện địa nhiệt tại tỉnh Tây Java, đồng thời sở hữu giấy phép khai thác địa nhiệt tại một số khu vực thuộc Bắc Maluku và Lampung.

Prajogo Pangestu lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú của Forbes vào năm 2017, khi tổng tài sản ước tính khoảng 1,8 tỷ USD. Sau chưa đầy một thập kỷ, nhờ chiến lược mở rộng sang hóa dầu và năng lượng sạch, ông đã vươn lên vị trí người giàu nhất Đông Nam Á, trở thành biểu tượng điển hình cho hành trình đi lên từ nghèo khó của giới doanh nhân khu vực.

Từ một cậu bé từng suýt phải bỏ học vì thiếu tiền, Prajogo Pangestu đã xây dựng nên đế chế công nghiệp – năng lượng có tầm ảnh hưởng khu vực, đồng thời ghi dấu ấn đậm nét trong bảng xếp hạng tài sản toàn cầu năm 2025.

Top tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á

Bên cạnh Prajogo Pangestu, người đang giữ vị trí giàu nhất Đông Nam Á, bảng xếp hạng khu vực còn ghi nhận 4 gương mặt nổi bật khác với khối tài sản hàng chục tỷ USD, đại diện cho các nền kinh tế lớn trong khu vực như Việt Nam và Indonesia.

Phạm Nhật Vượng: Việt Nam khẳng định vị thế trong top 2 Đông Nam Á

Xếp thứ hai trong danh sách các tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup sở hữu khối tài sản là 28,4 tỷ USD tính đến 17/1/2026, đồng thời đứng thứ 80 thế giới.

Thứ hạng này tiếp tục khẳng định vị thế của ông Phạm Nhật Vượng với tư cách là tỷ phú giàu nhất Việt Nam, đồng thời là người Việt Nam đầu tiên góp mặt trong top người giàu nhất thế giới.

Sự gia tăng tài sản của ông Vượng gắn liền với chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế của Vingroup, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp – công nghệ, xe điện và bất động sản.

Low Tuck Kwong: “Vua than đá” vững vàng ở vị trí thứ ba

Đứng ngay sau ở vị trí thứ ba Đông Nam Á là Low Tuck Kwong, tỷ phú người Indonesia, với khối tài sản ước tính 24,2 tỷ USD, xếp thứ 98 thế giới.

Ông Low Tuck Kwong là nhà sáng lập Bayan Resources, một trong những doanh nghiệp khai thác than lớn nhất Indonesia. Bên cạnh lĩnh vực than đá, ông còn mở rộng đầu tư sang năng lượng tái tạo thông qua Metis Energy (có trụ sở tại Singapore), đồng thời nắm giữ cổ phần tại The Farrer Park Company và Samindo Resources.

Danh mục đầu tư đa dạng, trải rộng từ tài nguyên, năng lượng đến bất động sản, giúp tài sản của ông Low duy trì sự ổn định tương đối trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động.

Anh em Hartono: Nền tảng tài chính – tiêu dùng tạo nên sự bền vững

Hai vị trí còn lại trong top 5 tỷ phú Đông Nam Á thuộc về cặp anh em tài phiệt nổi tiếng của Indonesia là R. Budi Hartono và Michael Hartono.

Cụ thể, R. Budi Hartono đứng thứ 4 khu vực với khối tài sản khoảng 21,5 tỷ USD, xếp 115 thế giới. Em trai ông, Michael Hartono, xếp ngay sau với 20,7 tỷ USD, đứng thứ 5 Đông Nam Á và 122 toàn cầu.

Anh em Hartono là những gương mặt gắn bó lâu năm với Djarum Group và đặc biệt là Bank Central Asia (BCA) – một trong những ngân hàng tư nhân lớn và hiệu quả nhất Indonesia. Nhờ nền tảng tài chính – ngân hàng vững chắc, kết hợp với lĩnh vực tiêu dùng truyền thống, khối tài sản của hai anh em được đánh giá có tính ổn định và bền vững cao so với nhiều tỷ phú khác trong khu vực.