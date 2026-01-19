Con trai Warren Buffett không biết bố là tỷ phú

Trong lá thư gửi cổ đông Berkshire Hathaway, tháng 11/2025, Warren Buffett một lần nữa nhấn mạnh thành công không được đo bằng tiền bạc mà bằng giá trị mang lại cho cộng đồng. Ở tuổi 95, "nhà hiền triết xứ Omaha" sở hữu 149 tỷ USD, nhưng di sản lớn nhất ông để lại cho các con không phải là tiền, mà là "sự bình thường".

Peter Buffett, hiện 67 tuổi, con trai út của Warren với người vợ đầu. Ông là nhạc sĩ và nhà từ thiện người Mỹ, từng đoạt giải Emmy, là tác giả bán chạy của New York Times và đồng chủ tịch Quỹ NoVo.

Peter đã trải qua một tuổi thơ "mù tịt" về sự giàu có của gia đình. "Tôi và các anh chị lớn lên mà không biết bố làm gì. Ông ấy có vẻ rất bí ẩn", Peter chia sẻ trên tờ Fortune. Trong ký ức của ông, gia đình Buffett sống trong căn nhà mua từ năm 1958 với giá 31.500 USD ở Omaha. Peter học trường công, đi bộ đến trường và sinh hoạt như mọi gia đình trung lưu khác trong vùng.

Warren Buffett và con trai Peter Buffett, hiện 67 tuổi. Ảnh: Fortune

Cha ông làm việc ngay tại nhà, không có văn phòng hào nhoáng, không thư ký hay đội ngũ an ninh vây quanh. Điều này khiến những người hàng xóm và chính những đứa trẻ trong nhà không thể ngờ rằng người đàn ông lái chiếc xe cũ kia là một trong những người giàu nhất hành tinh.

Sự thật chỉ được hé lộ khi Peter bước vào tuổi 25. "Tôi tình cờ thấy tên Warren Buffett trong danh sách 400 người giàu nhất Mỹ của Forbes. Lúc đó, tôi và mẹ chỉ biết nhìn nhau cười. Mọi người bắt đầu đối xử với chúng tôi khác đi, nhưng bên trong ngôi nhà, mọi thứ vẫn vậy", Peter nhớ lại.

Theo nhạc sĩ từng đoạt giải Emmy, việc cha "giấu giàu" là một may mắn. "Khi tôi nhận ra gia đình mình có điều kiện, nhân cách và các mối quan hệ của tôi đã được định hình. Mọi người quý mến tôi vì chính tôi, không phải vì cái mác con trai tỷ phú", ông nói.

Triết lý dạy con của Warren Buffett nổi tiếng với quan điểm: "Hãy cho con đủ tiền để chúng cảm thấy có thể làm bất cứ điều gì, nhưng không quá nhiều để chúng chẳng muốn làm gì cả".

Minh chứng rõ nhất là năm 19 tuổi, Peter nhận được khoản thừa kế sớm trị giá 90.000 USD dưới dạng cổ phiếu. Thay vì giữ lại để hưởng lãi kép khổng lồ, chàng thanh niên khi ấy đã bán sạch để lấy tiền đến San Francisco theo đuổi âm nhạc.

Warren Buffett không những không phản đối mà còn tôn trọng quyết định đó. Số cổ phiếu ấy nếu giữ đến nay trị giá hàng trăm triệu USD, nhưng Peter chưa bao giờ hối tiếc vì đã dùng nó để "mua" sự nghiệp và đam mê của riêng mình.