Xuất khẩu Ấn Độ chao đảo trước thuế 50% của ông Trump

Theo số liệu chính phủ, năm tài khóa kết thúc tháng 3/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ đạt 434 tỷ USD, trong đó gần 20% (tương đương 86,5 tỷ USD) chảy vào thị trường Mỹ.

Các chuyên gia cảnh báo việc Mỹ nâng thuế lên 50% có thể kéo giảm tốc độ tăng trưởng GDP Ấn Độ từ mức kỳ vọng 7% xuống còn khoảng 6%. Ước tính từ Goldman Sachs cho thấy, nền kinh tế Ấn Độ có thể mất tới 0,6 điểm phần trăm tăng trưởng chỉ vì cú đánh thuế này.

Shilan Shah, chuyên gia của Capital Economics, nhấn mạnh: “Sức hấp dẫn của Ấn Độ với vai trò trung tâm sản xuất mới nổi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khoản 25% thuế bổ sung này đủ lớn để tạo tác động thực sự đến nền kinh tế.”

Những ngành nào chịu ảnh hưởng nặng nề nhất?

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực sang Mỹ như hàng công nghiệp – kỹ thuật, dệt may, trang sức và đồ điện tử là những lĩnh vực chịu rủi ro lớn nhất.

Hàng công nghiệp – kỹ thuật: Đây là ngành xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ, đạt 117 tỷ USD năm qua. Riêng sang Mỹ chiếm 16%. Việc thép đã bị áp thuế 50% trước đó khiến triển vọng của cả ngành thêm u ám.

Trang sức và dệt may: Mỹ tiêu thụ tới 33% kim ngạch xuất khẩu đá quý và 34% hàng dệt may của Ấn Độ. Đây là các ngành lao động nặng, nuôi sống hàng chục triệu công nhân. Do đó, tăng thuế sẽ giáng đòn trực tiếp vào việc làm.

Điện tử: 38% hàng điện tử xuất sang Mỹ. Trong quý II, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành nhà xuất khẩu smartphone lớn nhất sang Mỹ, nhờ Apple dịch chuyển sản xuất. Tuy nhiên, nếu ưu đãi thuế bị rút lại, ngành này sẽ đối diện nhiều rủi ro.

Ngoài ra, ngành dược phẩm – với hơn 10,5 tỷ USD hàng hóa sang Mỹ mỗi năm – cũng được coi là “dễ tổn thương” nếu Nhà Trắng thực hiện lời đe dọa áp thuế trong tương lai.

Vì sao Ấn Độ khó thay đổi tình thế?

Theo các chuyên gia, Mỹ có thể dễ dàng tìm nguồn cung từ các nước khác, trong khi Ấn Độ lại khó xoay trục sang thị trường thay thế. Tại từng lĩnh vực, Ấn Độ đều đối diện cạnh tranh gay gắt: dệt may với Bangladesh và Việt Nam, điện tử với Việt Nam và Mexico, dược phẩm với châu Âu, còn trang sức thì cạnh tranh cùng Israel.

Hiện tại, khoảng 32% hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ – chủ yếu là dược phẩm và điện tử – vẫn được miễn thuế. Tuy nhiên, các nhà phân tích lo ngại nếu những miễn trừ này bị rút lại, cú sốc với kinh tế Ấn Độ sẽ còn lớn hơn nhiều.