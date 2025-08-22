Nga giữ khách Ấn Độ bằng dầu giá rẻ, bất chấp sức ép từ Mỹ

Nga hiện bán dầu cho Ấn Độ với mức chiết khấu khoảng 5%, giúp New Delhi tiết kiệm chi phí nhập khẩu và kiềm chế lạm phát trong nước. Đây là lợi thế lớn cho nền kinh tế lớn thứ ba châu Á khi giá năng lượng biến động mạnh.Theo ông Evgeny Griva, Phó đại diện thương mại Nga tại Ấn Độ, nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ Nga nhiều khả năng vẫn giữ nguyên mức hiện nay. Nga kỳ vọng thương mại song phương sẽ tăng trưởng khoảng 10% mỗi năm.

Mỹ phản ứng thế nào với thương mại dầu mỏ Ấn – Nga?

Chính quyền Tổng thống Donald Trump coi việc Ấn Độ mua dầu Nga là hành động “giúp Nga tài trợ chiến tranh ở Ukraine.” Washington đã áp mức thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ và đe dọa nâng lên 50% vào cuối tháng 8, đẩy khoảng 85 tỷ USD xuất khẩu thường niên của Ấn Độ sang Mỹ vào thế khó.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent còn cáo buộc Ấn Độ “trục lợi” từ nguồn dầu giá rẻ này, cho rằng lợi nhuận rơi vào tay “những gia đình giàu có nhất.” Ấn Độ phản bác, khẳng định họ có quyền mua từ nguồn cung rẻ nhất và gọi mức thuế của Mỹ là “phi lý.”

Quan hệ Ấn Độ với Nga và Trung Quốc có thay đổi ra sao?

Đứng trước sức ép từ Washington, New Delhi dường như đang ngả nhiều hơn về phía Moscow và Bắc Kinh. Tuần này, Thủ tướng Narendra Modi gọi Tổng thống Vladimir Putin là “người bạn,” đồng thời chuẩn bị có chuyến thăm Trung Quốc vào cuối tháng 8 – lần đầu tiên sau 7 năm – để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar hiện cũng đang ở Moscow để đồng chủ trì các cuộc đàm phán song phương về thương mại, khoa học và nhiều lĩnh vực khác. Về phía Nga, các nhà ngoại giao khẳng định sẵn sàng tiếp nhận thêm hàng hóa Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ, đồng thời hỗ trợ nước này sản xuất động cơ máy bay trong nước.

Ấn Độ nhập khẩu dầu Nga ở mức nào?

Trước năm 2022, Ấn Độ chủ yếu mua dầu từ Trung Đông và rất ít từ Nga. Nhưng sau khi phương Tây áp trần giá 60 USD/thùng nhằm hạn chế nguồn thu của Điện Kremlin, New Delhi nhanh chóng chuyển hướng.

Đến giữa năm 2025, dầu Nga chiếm khoảng 1,7 triệu thùng/ngày, tương đương gần 37% tổng lượng nhập khẩu dầu của Ấn Độ. Sau một thời gian tạm ngưng mua, các nhà máy lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ đã nối lại việc nhập dầu Nga trong tháng này.

Điều đó cho thấy dù Mỹ là đối tác thương mại số một của Ấn Độ, còn Nga chỉ đứng thứ tư, nhưng lợi ích kinh tế trước mắt vẫn khiến New Delhi khó rời bỏ nguồn cung từ Moscow.